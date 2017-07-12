Авиакомпания Qatar в конце августа начнет полеты в Украину

Авиакомпания Qatar Airways (Катар), начиная с 28 августа 2017 года, будет осуществлять ежедневные вылеты в киевский аэропорт "Борисполь" из Дохи, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Этому предшествовали и переговоры на уровне авиационных служб обеих стран, и слаженная работа министерства, посольства Украины в Катаре, Госавиаслужбы и аэропорта "Борисполь". У пассажиров всегда должен быть выбор, и чем больше авиакомпаний будет выбирать аэропорты Украины для осуществления рейсов, тем лучше будет развиваться авиационная отрасль в целом", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Ранее, в апреле текущего года, министр сообщал, что Qatar намерена начать полеты в Киев, однако расписание рейсов было неизвестно.

Сеть Qatar Airways охватывает более 140 направлений по всему миру, ежегодно расширяясь примерно на 30%. Парк воздушных судов компании насчитывает около 160 самолетов.

