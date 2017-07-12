Соединенные Штаты Америки (США) продлили отмену антидемпинговой пошлины для трубной продукции из Украины. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли и торговый представитель Украины Наталья Микольская в Facebook.

"Вчера Министерством торговли США принято решение о продлении действия Соглашения о ценовых обязательства по трубной продукции", - заявила Микольская.

По ее словам, таким образом, украинские производители трубной продукции могут продолжать поставлять свой товар без уплаты антидемпинговой пошлины.

По ее словам, таким образом, украинские производители трубной продукции могут продолжать поставлять свой товар без уплаты антидемпинговой пошлины.

Отмечается, что указанное соглашение было подписано 10 июля 2014 года по результатам антидемпингового расследования и рассчитана на 3 года, то есть ее срок истекал 10 июля 2017 года.

"Благодаря совместной работе и представленной позиции украинской стороны, соглашение продлено, что позволило сохранить доступ для украинских труб на рынок США", - резюмировала торговый представитель Украины.