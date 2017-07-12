Отраслевые и бизнес-ассоциации раскритиковали инициативу введения налога на упаковку

Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация, Всеукраинская аграрная рада и несколько отраслевых ассоциаций раскритиковали законопроекты, предлагающие ввести налог на упаковку и "зеленый тариф" на сжигание твердых бытовых отходов.

"На этой неделе в повестке дня (Верховной Рады - ИФ) целый пакет законопроектов, основная идея которых - введение налога на производство упаковки. По сути, это двойное налогообложение ... средства от которого должны пойти на утилизацию. В то же время никаких нормативов, показателей по утилизации и переработке эти законопроекты не устанавливают", - сказала менеджер по вопросам стратегического развития Американской торговой палаты в Украине Юлия Стельмах на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По ее словам, упомянутые законопроекты предлагают альтернативу уплате налога - организацию расширенной ответственности. "Возможно ли функционирование организации расширенной ответственности в рамках этого пакета законопроектов? Вводится обязанность банковской гарантии в сумме EUR1 млн, которую не все субъекты хозяйствования могут себе позволить, и обязанность 100%-ной материальной утилизации", - отметила Ю.Стельмах.

По данным ассоциации "УкрПапир", введение налога на упаковку приведет к росту стоимости продукции на 10-15%.

В Американской торговой палате сообщили, что неоднократно поднимали вопрос о необходимости скорейшего принятия Национальной стратегии обращения с отходами, где будут заложены базовые европейские принципы раздельного сбора, расширенной ответственности, иерархии обращения с отходами, и разработке проекта закона об отходах, на котором будет базироваться система обращения с различными видами отходов.

В этой связи Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация, Всеукраинская аграрная рада, Союз молочных предприятий, ассоциация "УкрПапир" и производственно-экологическое предприятие "Укрвторма" призвали инициаторов законопроектов №4835-4838 и №6602 отозвать их.