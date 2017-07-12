Финансовые новости
- |
- 12.07.17
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Отраслевые и бизнес-ассоциации раскритиковали инициативу введения налога на упаковку
16:52 11.07.2017 |
Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация, Всеукраинская аграрная рада и несколько отраслевых ассоциаций раскритиковали законопроекты, предлагающие ввести налог на упаковку и "зеленый тариф" на сжигание твердых бытовых отходов.
"На этой неделе в повестке дня (Верховной Рады - ИФ) целый пакет законопроектов, основная идея которых - введение налога на производство упаковки. По сути, это двойное налогообложение ... средства от которого должны пойти на утилизацию. В то же время никаких нормативов, показателей по утилизации и переработке эти законопроекты не устанавливают", - сказала менеджер по вопросам стратегического развития Американской торговой палаты в Украине Юлия Стельмах на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".
По ее словам, упомянутые законопроекты предлагают альтернативу уплате налога - организацию расширенной ответственности. "Возможно ли функционирование организации расширенной ответственности в рамках этого пакета законопроектов? Вводится обязанность банковской гарантии в сумме EUR1 млн, которую не все субъекты хозяйствования могут себе позволить, и обязанность 100%-ной материальной утилизации", - отметила Ю.Стельмах.
По данным ассоциации "УкрПапир", введение налога на упаковку приведет к росту стоимости продукции на 10-15%.
В Американской торговой палате сообщили, что неоднократно поднимали вопрос о необходимости скорейшего принятия Национальной стратегии обращения с отходами, где будут заложены базовые европейские принципы раздельного сбора, расширенной ответственности, иерархии обращения с отходами, и разработке проекта закона об отходах, на котором будет базироваться система обращения с различными видами отходов.
В этой связи Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация, Всеукраинская аграрная рада, Союз молочных предприятий, ассоциация "УкрПапир" и производственно-экологическое предприятие "Укрвторма" призвали инициаторов законопроектов №4835-4838 и №6602 отозвать их.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности нардепа Розенблата, но отказала в его задержании и аресте
|Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова, но проголосовала против его задержания и ареста
|Рада отказала генпрокурору в привлечении нардепа Лозового к уголовной ответственности
|Денежная масса в Украине в июне возросла на 1,3% - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Goldman видит риск падения цен на нефть WTI ниже $40
|Цены на нефть вернулись к росту на ожиданиях сокращения запасов в США
|Оптовые цены ДТ снижались 11 июля на расширении предложения
|Денежная масса в Украине в июне возросла на 1,3% - НБУ
|ЕБРР увеличил размер компенсации по "теплым" кредитам
|Производство легковых авто в Украине в июне выросло более чем вдвое за счет оживления на ЗАЗ
Это интересно
|Tesla построит в Австралии крупнейший в мире литиево-ионный аккумулятор
|Ferrari выпустит кроссовер в 2021 году
|PwC составила рейтинг городов будущего
|10 самых богатых героев комиксов
|360 N5S стал самым доступным смартфоном на базе Snapdragon с 6 Гбайт ОЗУ
|Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?
|Volkswagen лишит новые модели механической связи между рулем и колесами