СНБО рекомендует Кабмину увеличить расходы госбюджета на оборону на 3 млрд гривен, Минюста - на 400 млн гривен

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендует Кабинет Министров увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на оборону на более чем 3 млрд гривен, а на Министерство юстиции - на 400 млн гривен.

Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передают Українські Новини.

"СНБО рекомендовал правительству, и надеюсь, что это будет поддержано депутатами, увеличить расходы на безопасность и оборону... Что касается общего фонда госбюджета, предложено увеличить расходы сектора безопасности и обороны на сумму более 3 млрд гривен... Из общего фонда бюджета также предложено, хоть это не сектор безопасности, увеличить на 400 млн финансирование Министерства юстиции", - сказал он.

В частности, по его словам, на заседании СНБО должна быть представлена реформа Государственной пенитенциарной службы.

Как сообщали Українські Новини, ранее СНБО отложил рассмотрение проекта закона о восстановлении суверенитета на Донбассе в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций.