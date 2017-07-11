СНБО инициирует выделение 1,4 млрд гривен на строительство завода по изготовлению боеприпасов

Совет национальной безопасности и обороны инициирует выделение 1,4 млрд гривен на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передают Українські Новини.

"Мы приняли решение о направлении значительной части перевыполнения бюджета на сектор обороны и безопасности... Мной внесено предложение касательно строительства завода по изготовлению боеприпасов с внедрением современных технологий в полном соответствии со стандартами НАТО", - сообщил он.

На данную инициативу предлагается выделить из госбюджета 1,4 млрд гривен.

По словам Порошенко, боеприпасы будут изготавливаться из отечественного сырья.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года Государственный концерн "Укроборонпром" предоставил на рассмотрение Кабинета Министров 10 проектов постройки завода по производству боеприпасов в Украине.