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Порошенко отказал в продлении вывозной пошлины на лом на 2 года и предлагает Раде продлить ее на год
Президент Украины Петр Порошенко воспользовался правом вето к законопроекту №6382 о продлении вывозной пошлины на лом черных металлов в размере EUR30/тонна еще на два года, предлагая Верховной Раде продлить ее на год.
"Это связано с международными обязательствами Украины как члена Всемирной торговой организации, и президент Украины предлагает в пункте 1, который пришел на подпись, заменить "три календарных года" (год плюс два года продления - ИФ) словами "два календарных года" (год плюс год продления - ИФ). Президент просит парламент поддержать эту поправку", - сказала его представитель в парламенте Ирина Луценко на заседании согласительного совета в понедельник.
Согласно информации на сайте Рады, предложения главы государства к закону подписаны 27 июня, в день масштабной кибератаки, а поступили в парламент 10 июля. Их текст пока отсутствует.
Как сообщалось, 12 июля 2016 года был принят закон Украины №1455-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины о снижении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом с EUR10/тонна до EUR30/тонна. Одновременно была отменена регистрация импортных контрактов по лому.
В апреле текущего года был зарегистрирован законопроект №6382 о пролонгации действия экспортной пошлины на металлолом в размере EUR30/тонна еще на два года, который был принят 8 июня и подписан главой Верховной Рады 12 июня. О поддержке документе заявил премьер и профильное Минэкономразвития.
Вместе с тем, ломосборщики выступают за отмену вывозной пошлины на металлолом. Свою обеспокоенность продлением пошлины выражали и в представительстве Европейского Союза в Украине.
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