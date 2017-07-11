Проект нового закона о концессии уже подготовлен, - МИУ

На сегодняшний день завершена работа над новым проектом закона о концессии. Такую информацию в кулуарах конференции Grain Ukraine, проходящей в Одессе, ЦТС озвучила заместитель директора департамента управления объектами государственной собственности Министерства инфраструктуры Украины Людмила Дудник.

"На сегодня в Украине есть две формы - это аренда и концессия. Что касается концессии - хорошие новости. На сегодняшний день закончена работа над проектом закона о концессии", - сказала Л. Дудник.

Она также раскрыла некоторые его положения. "Согласно законопроекту, в случае досрочного разрыва договора, предусмотрена компенсация инвестору. Если у инвестора будет желание с договора об аренде перейти на договор о концессии это будет происходить без конкурса. И третье - в случае возникновения споров, суд будет арбитражным", - пояснила представительница министерства.

Ранее в интервью ЦТС Александр Долгов, один из разработчиков законопроекта, выразил надежду, что новый проект закона о концессии мог бы быть принят на осенней сессии парламента.

Кроме того, на текущей неделе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к правительству с просьбой исключить ряд морских портов страны из перечня объектов, подлежащих приватизации, и внести их в перечень объектов, подлежащих концессии. "Прошу перевести ряд наших морских портов, а именно - Южный, Ольвия, Херсонский, Черноморск, Измаильский - из объектов приватизации в объекты концессии. Мы отрабатываем этот вопрос совместно с Европейским банком реконструкции и развития", - сказал министр.

Глава правительства Владимир Гройсман, в свою очередь, одобрил такую инициативу.

"Прошу, чтобы вы это доработали и вынесли (на рассмотрение). Перегруппировать - не проблема. Мы этот вопрос решим", - сказал он.