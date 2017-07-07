Базовая инфляция в Украине в июне-2016 замедлилась до 0,2% - Госстат

Базовая инфляция в Украине в июне 2017 года замедлилась до 0,2% с 0,3% в мае, 06% в апреле и 1,7% - в марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

В то же время, согласно ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам июня базовая инфляция ускорилась до 6,8% с 6,5% по итогам мая и 6,3% по итогам апреля и марта.

Госстат уточняет, что за первое полугодие этого года базовая инфляция составила 4%, тогда как за первые шесть месяцев прошлого года она была равна 3%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители, в частности, тарифы.

Как сообщалось, базовая инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 5,8% с 34,7% в 2015 году и 22,8% в 2014 году, тогда как инфляция упала соответственно до 12,4% с 43,3% и 24,9%.

Нацбанк на текущей неделе улучшил прогноз базовой инфляции на этот год с 6,5% до 6,1%, сохранив прогноз инфляции на уровне 9,1%.