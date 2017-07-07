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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Гройсман хотел бы вести с МВФ диалог о новой программе сотрудничества

12:52 07.07.2017 |

Экономика

 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что достичь максимально эффективного взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ) можно было бы благодаря запуску новой программы сотрудничества.

"Если вы меня спросите, как премьер-министра, хотел бы я начать новую программу и вести диалог относительно новой программы? Да, хотел бы и считал бы это правильным для того, чтобы максимально эффективно создать план действий для нашей работы", - сказал премьер в ходе инвестиционной конференции Dragon Capital в Лондоне в пятницу, отвечая на вопрос о пересмотре программы сотрудничества с МВФ.

При этом В.Гройсман подчеркнул, что Украина должна выполнять взятые на себя обязательства и быть прогнозируемой.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с В. Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября. В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого - $1,28 млрд. В целом - около $4,46 млрд.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF. По его словам, основным требованием Фонда является проведение пенсионной реформы.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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