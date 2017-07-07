Крупнейший в мире виртуальный оператор связи LycaMobile готовит запуск в Украине в ближайшие месяцы

Стас Юрасов, ЛIГАБiзнесIнформ

У международного виртуального оператора связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) LycaMobile в Украине появилось юридическое лицо, представляющее его интересы. Во вторник, 4 июля, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации внесла в телеком-реестр компанию Лайкамобайл Украина. Она собирается предоставлять услуги на всей территории страны.

Еще пару месяцев

В едином госреестре указано, что предприятие внесено в него в начале мая этого года. Правда, учредителем предприятия является некий Станислав Поляков, а не Lyca Group (со штаб-квартирой в Лондоне). Но, как сообщил редакции на правах анонимности один из менеджеров, хорошо знакомый с планами Lyca в Украине, новое юрлицо впоследствии будет представлять интересы британского виртуала. "Представительство создано только с одной целью - нужно получить копию лицензии (Тримоб. - Авт.)", - уточнил источник. LIGA.net уже писала, что британцы ведут с Укртелекомом переговоры о сотрудничестве.

"Запуск MVNO на новой территории - сложный процесс со многими факторами, однако мы надеемся сделать объявление о LycaMobile Ukraine в ближайшем будущем", - сообщила редакции представитель Lyca Group в Лондоне Шарлотта Юкес. Она добавляет, что в Украине, как и в других странах мира, компания постарается реализовать свою дискаунт-стратегию на рынке национальных и международных звонков, СМС и передачи данных.

"Партнерство с LycaMobile - это один из вариантов развития Тримоб", - осторожен в комментариях директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов.

"Насколько я знаю, они планируют запустить работу представительства с конца июля - начала августа", - добавляет собеседник LIGA.net, знакомый с планами компании. В доменных именах lycamobile.ua и lycamobile.com.ua уже настроена переадресация на голландский сайт группы.

LycaMobile - виртуальный оператор со всеми необходимыми IT-системами для предоставления телеком-услуг. Компания работает в 22 странах и обслуживает более 15 млн абонентов, ее оборот за 2015 год - 1,6 млрд евро. Бизнес таких компаний заключается в том, что они арендуют у мобильных операторов инфраструктуру и продают на ее базе сервисы для конечных клиентов. Например, на таких условиях Lyca уже более пяти лет сотрудничает с британским O2. Lyca Group помимо телеком-бизнеса развивает также такие направления, как банковский бизнес и туристические услуги (Lyca Fly) и даже лотерейные сервисы (Lyca Lotto).

Кстати, в сведениях о регистрации украинского юридического лица указано, что, помимо телеком-услуг, компания также намерена предоставлять финансовые сервисы.

Самые сложные нюансы

Для того чтобы виртуальный оператор Lyca заработал в нашей стране, одного договора с Тримоб о предоставлении инфраструктуры будет мало. Для старта также необходимо получить от телеком-регулятора копию лицензии Тримоб на 3G, рассказывал ранее партнер практики телекоммуникаций Юскутум Юрий Котляров.

Этот вопрос телеком-регулятор еще не рассматривал. Вопрос о ее выдаче планируется обсудить уже на следующем заседании, сообщили в его пресс-службе. То есть, 11 июля. "В НКРСИ слышал позицию первых лиц, что нюансов не должно быть. Немного раньше там была одна заминка, связанная с номерным ресурсом", - рассказывает собеседник редакции. Впрочем, глава регулятора Александр Животовский комментирует этот вопрос крайне неохотно, ссылаясь на то, что не помнит всех нюансов.

Еще один вопрос, который предстоит решить LycaMobile на украинском рынке, - это покрытие сети и его качество. Как известно, Тримоб строил свою 3G-сеть достаточно давно. И сейчас практически не инвестирует в расширение территориального присутствия. На его сайте указано, что скорость доступа 3G может достигать 7,2 Мбит/сек. В этом он будет явно уступать большой тройке (Киевстар, ВФ-Украина, lifecell), которые ежегодно вкладывают в инфраструктуру сотни миллионов долларов. И скорость передачи данных у них, соответственно, в разы быстрее. Здесь Тримоб могут выручить старые контракты. Например, у компании есть договор о нацроуминге с ВФ Украина, который позволяет предоставлять услуги абонентам, когда они оказываются вне зоны действия сети.

Сотрудничество Тримоб с Lyca Group - это спасательный круг для мобильного бизнеса СКМ Рината Ахметова. Группа компаний так и не смогла продать этот актив Vodafone Ukraine в 2016 году. В отчетности Укртелекома за прошлый год Тримоб указан как "необоротный актив, удерживаемый для продажи". Доход от деятельности мобильного актива оператора с каждым годом снижается. По итогам 2016 года он составил всего 129,5 млн грн (при себестоимости услуг в 375,8 млн грн). В том же документе сказано, что Тримоб продолжает обслуживать несколько сотен тысяч абонентов.