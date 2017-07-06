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НБУ: Украина вернется на внешние рынки заимствований в следующем году
21:12 06.07.2017 |
Национальный банк Украины ожидает возобновления доступа нашей страны на внешние рынки капитала уже в следующем году, заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.
«В результате возобновления доступа на внешние рынки капитала в следующем году правительство разместит еврооблигации», - сказал Смолий.
По его словам, размещение еврооблигаций позволит правительству рефинансировать часть внешнего долга, пиковые выплаты по которому приходятся на 2019 год.
По информации Министерства финансов, Украина намерена обеспечить выплаты по долгам в размере 14 млрд долл. в 2017-2019 годах, 11 млрд из которых нужно будет выплатить из государственного бюджета, за счет выхода на международные рынки заимствований на благоприятных условиях.
В частности, 5 июля министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина намерена до конца года выйти на рынки внешних заимствований, выпустив еврооблигации на сумму меньшую, чем ранее запланированный 1 млрд долл., в связи с улучшением экономической и финансовой ситуации в стране.
Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд ожидает, что Украина в конце 2017 года вернется на рынок внешних коммерческих заимствований и выпустит еврооблигации на сумму 1 млрд долл.
Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-май 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 3,71 млрд долл., или на 5,2%, - до 74,68 млрд долл. США по состоянию на 31 мая.
Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 38,22 млрд грн, или на 2%, - до 1,968 трлн грн.
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