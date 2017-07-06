Финансовые новости
- |
- 06.07.17
- |
- 00:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рост цен на СМР в Украине в мае замедлился до 0,5% - Госстат
19:54 05.07.2017 |
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в мае 2017 года увеличились на 0,5% по сравнению с апрелем, при этом рост цен в апреле-2017 к марту-2017 составлял 1,3%.
Как сообщает Государственная служба статистики, данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
По данным Госстата, рост цен на СМР в мае-2017 к маю-2016 составил 11,7%, при этом в апреле-2017 к апрелю-2016 увеличение цен наблюдалось на уровне 12,8%.
Согласно сообщению, в целом рост цен на СМР в январе-мае-2017 к январю-маю-2016 составил 12,6%.
Как отмечает Госстат, рост цен на СМР в мае 2017 года к апрелю зафиксирован во всех сферах строительства. Наибольшее увеличение цен наблюдалось в строительстве жилых зданий и других инженерных сооружений (по 0,6%), наименьшее - в строительстве комплексных промышленных сооружений (0,3%).
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на СМР в Украине в 2016 году выросли на 9,2% по сравнению с 2015 годом, при этом рост в 2015 году к 2014 году составлял 27,1%, в 2014 году к 2013 году - 9,5%, в 2013 году к 2012 году - 5,6%, в 2012 году к 2011 году - 12,6%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк сомневается в готовности МВФ снять условие о земельной реформе для получения Украиной очередного транша
|Рост курса доллара на межбанке вызвали иностранные инвесторы, которые покупают валюту под репатриацию дивидендов
|Как Лозовой окончательно превратил е-декларирование во фрик-шоу
|"Велаят Хорасан" - новый враг России в Афганистане
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин не намерен продлевать чрезвычайные меры в энергетике
|Данилюк сомневается в готовности МВФ снять условие о земельной реформе для получения Украиной очередного транша
|Нацкомиссия инициирует новую формулу расчета тарифов на электроэнергию
|Рост цен на СМР в Украине в мае замедлился до 0,5% - Госстат
|Украина увеличила выручку от агроэкспорта почти на треть
|Украина в I полугодии нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 21,9%
|Сжиженный газ в рознице 5 июля дешевел, в мелком опте растут цены на ДТ
Это интересно
|NASA нанесёт по астероиду «кинетический удар»
|12 признаков того, что коллеги вас не уважают
|SpaceX впервые повторно использовала космический грузовик Dragon для перевозки грузов на МКС
|Создателей автобуса, под которым могут ездить автомобили, подозревают в мошенничестве
|Самый мощный Porsche 911 в истории: 700 сил и 2,8 секунды до «сотни»
|Huawei, SAIC Motor и China Mobile показали дистанционное управление автомобилем по сети 5G
|Аналитик: Apple выпустит смарт-очки Apple Glasses к 2020 году