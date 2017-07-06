Рост цен на СМР в Украине в мае замедлился до 0,5% - Госстат

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в мае 2017 года увеличились на 0,5% по сравнению с апрелем, при этом рост цен в апреле-2017 к марту-2017 составлял 1,3%.

Как сообщает Государственная служба статистики, данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

По данным Госстата, рост цен на СМР в мае-2017 к маю-2016 составил 11,7%, при этом в апреле-2017 к апрелю-2016 увеличение цен наблюдалось на уровне 12,8%.

Согласно сообщению, в целом рост цен на СМР в январе-мае-2017 к январю-маю-2016 составил 12,6%.

Как отмечает Госстат, рост цен на СМР в мае 2017 года к апрелю зафиксирован во всех сферах строительства. Наибольшее увеличение цен наблюдалось в строительстве жилых зданий и других инженерных сооружений (по 0,6%), наименьшее - в строительстве комплексных промышленных сооружений (0,3%).

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на СМР в Украине в 2016 году выросли на 9,2% по сравнению с 2015 годом, при этом рост в 2015 году к 2014 году составлял 27,1%, в 2014 году к 2013 году - 9,5%, в 2013 году к 2012 году - 5,6%, в 2012 году к 2011 году - 12,6%.

