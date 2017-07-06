Украина увеличила выручку от агроэкспорта почти на треть

Украина за первые пять месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 7,51 миллиарда долларов, что на 31,39% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"За январь-май 2017 года экспорт украинской аграрной продукции составил 7,51 миллиарда долларов и увеличился почти на 1,79 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Доля экспорта в общем объеме внешней торговли продукцией аграрного сектора составляет 80,4%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основными экспортными товарными группами остаются зерновые культуры (38,1% от общего аграрного экспорта), растительное масло (27,4%) и семена масличных культур (8,6%).

Согласно сообщению, украинские аграрии за отчетный период экспортировали подсолнечного масла на 1,98 миллиарда долларов, кукурузы – на 1,85 миллиарда долларов, пшеницы – на 855,1 миллиона долларов, сои – на 547,8 миллиона долларов, жмыха и других твердых отходов – на 385,8 миллиона долларов, сахара – на 190,4 миллиона долларов, мяса и субпродуктов домашней птицы – на 161,5 миллиона долларов. Кроме того, выручка от экспорта ячменя в январе-мае составила 138,7 миллиона долларов, соевого масла – 56,09 миллиона долларов, хлебобулочных и кондитерских изделий – 50,6 миллиона долларов, шоколада и других продуктов с содержанием какао – 47,7 миллиона долларов, меда – 45,1 миллиона долларов, овощей бобовых – 43,03 миллиона долларов.

Пресс-служба добавила, что в целом выручка от экспорта продукции растениеводства за отчетный период выросла на 1,65 миллиарда долларов, а животного происхождения – на 458,7 миллиона долларов.

В ведомстве отметили, что основными покупателями украинской аграрной продукции остаются страны Азии (41,1%), Европейского Союза (30%) и Африки (19,3%). В пятерку ключевых импортеров отечественной сельхозпродукции вошли Индия (919,9 миллиона долларов), Египет (825,9 миллиона долларов), Испания (459,6 миллиона долларов), Нидерланды (441,3 миллиона долларов) и Турция (426,1 миллиона долларов).

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно были зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов), а также США (0,9%, 45 миллионов долларов).