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Прдажи новых коммерческих автомобилей в июне выросли на 27%
18:01 05.07.2017 |
Украинский рынок новых коммерческих автомобилей в июне вырос на 27% относительно прошлогоднего показателя, сообщает ассоциация «Укравтопром». За месяц было зарегистрировано 902 продажи новых автомобилей.
Лучше всего в июне продавались автомобили марки Renault, которые заняли пятую часть рынка новых коммерческих авто. При этом, реализовав 188 автомобилей, Renault не смогла достичь своего прошлогоднего результата, отставание составило почти 24 процента.
На втором месте Ford - 87 автомобилей. Продажи этой марки превысили собственный показатель годичной давности в два раза.
Третья строчка рейтинга у Fiat, продажи автомобилей этого итальянского бренда увеличились на 46% до отметки в 85 машин.
Mercedes-Benz занял четвертое место с результатом 79 проданных авто, продемонстрировав рост к июню прошлого года на 61 процент.
Замыкает ТОП-5 июньского рейтинга самых популярных брендов на украинском рынке новых коммерческих автомобилей - российский ГАЗ, 78 машин которого получили украинские регистрационные номера (+18% к июню 2016г.).
Всего с начала года было зарегистрировано 5,1 тыс. новых коммерческих автомобилей, что почти на 50% превысило результат аналогичного периода прошлого года.
ТОП-5 первого полугодия выглядит следующим образом: Renault - 986 шт. (+36% к аппг); Fiat - 554 шт. (+38%); ГАЗ - 494 шт. (+4%); Ford - 435 шт. (+202%); Volkswagen - 364 шт. (+34%).
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