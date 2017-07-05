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Украина планирует выйти с размещением еврооблигаций на $500 млн вместо $1 млрд заявленных ранее, - Данилюк
16:41 05.07.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк заявил о планах Украины выйти с размещением еврооблигаций на 500 млн долларов вместо 1 млрд долларов, как заявлялось ранее.
Об этом в интервью Reuters сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.
По словам министра, возврат на рынки внешних заимствований должен произойти не ранее августа.
Данилюк ожидает, что долгожданная пенсионная реформа уже произойдет после летнего перерыва в парламенте, которая разблокирует доступ Украины к следующему траншу МВФ.
"Когда мы это завершим, мы получим транш (МВФ)", - сказал министр.
Это также повлияет на сроки первого возврата Украины на долговые рынки.
Еще в мае Данилюк сказал, что планирует размещение еврооблигаций на 1 млрд долларов, но похоже, что амбиции Минфина несколько сократились.
"Я думаю, что 500 млн долларов пойдут", - сказал Данилюк.
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро поддержали их реструктуризацию.
Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года и 20% - на государственные деривативы, выплаты по которым в 2021-2040 годах будут зависеть от темпов роста ВВП.
Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября на общую сумму 11,95 млрд долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 млрд долларов.
Россия отказалась проводить реструктуризацию по выкупленным в конце 2013 года еврооблигациям на 3 млрд долларов.
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