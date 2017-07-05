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Глава Минфина Украины ожидает поступления 5-го транша кредита МВФ осенью
11:57 05.07.2017 |
Министр финансов Украины Александр Данилюк ожидает осенью решения Международного валютного фонда (МВФ) по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF.
"Украина может получить 5-й транш кредита МВФ осенью", - сказал он в интервью каналу Bloomberg TV.
Ранее, 23 июня, официальный представитель МВФ Джерри Райс во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне сообщил, что вопрос очередного пересмотра экономической программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) пока отсутствует в повестках заседаний совета директоров Фонда.
В свою очередь заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил, что проект повестки заседаний совета директоров обычно составляется за два-три месяца до самих заседаний.
Работавшая в мае в Киеве миссия МВФ указывала на необходимость технической доработки соответствующих законопроектов и парламентской поддержки пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и антикоррупционных усилий.
Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).
Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.
Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, к концу 2017 года запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября.
В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого - $1,28 млрд. Всего около $4,46 млрд.
Нацбанк и Минфин Украины ожидают, что четвертый транш может быть выделен по итогам принятия ряда указанных выше законопроектов на те кущей сессии Верховной Рады, которая завершается в середине июля.
В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.
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