Разрушение мифов: в чем суть закона о финансовой реструктуризации

Андрей Боровик, Заместитель главы Секретариата, созданного для выполнения Закона "О финансовой реструктуризации".

С момента старта работы Секретариата, созданного согласно закону "О финансовой реструктуризации", на рассмотрении находятся уже четыре дела. Мы наблюдаем большой интерес банков и бизнеса к процедуре финансовой реструктуризации. Однако, как это бывает с любым новым явлением, уже зародилось много мифов и субъективных толкований.

Закон "О финансовой реструктуризации" дает кредиторам и заемщикам возможность реструктурировать свои кредитные соглашения с помощью добровольной внесудебной процедуры. Но мало кто понимает общую идеологию закона и тот смысл, который закладывали в него разработчики.

Зачем нужен закон "О финансовой реструктуризации"?

Экономика сейчас находится на этапе, когда нужны решительные изменения, направленные на улучшение условий и возможностей ведения бизнеса. Один из важнейших нерешенных вопросов на сегодня - ограниченный доступ к финансированию. В большей степени с этой проблемой сталкивается именно малый и средний бизнес. Производная этой глобальной проблемы - огромный портфель плохих кредитов. По официальным данным на их долю приходится 56,6% от общего портфеля банков, хотя некоторые скептики убеждены, что их часть значительно больше и может достигать 70%.

Особенно остро этот вопрос стоит перед госбанками, которые до введения в действие закона о финансовой реструктуризации, имели довольно ограниченные возможности для взаимодействия со своими клиентами. У них не было определенных отработанных компромиссов для выхода из потенциально опасного положения. В результате, безнадежные кредиты составили 71,43% в портфелях госбанков. Неизвестно, все ли плохие кредиты объективно идентифицированы банками. Отсюда и возникает дисбаланс в официальных данных и оценках участников рынка в отношении реальных объемов плохих кредитов.

Если причины возникновения закона понятны, то с методикой его взаимодействия с общим правовым и финансовым пространством Украины возникают гораздо большие сомнения. Это связано с его действительно реформаторской концепцией. Речь идет об использовании медиативного подхода (принципа доброй воли), который положен в основу закона. В западных экономиках последних лет медиация в юридической и финансовой сфере - достаточно популярный и эффективный инструмент. Для них распространение подобного подхода более естественно, поскольку обусловлено историей развтия правовой системы.

В Украине, как известно, действует правовая система, основанная на нормативных актах (романо-германская). По сути, основное отличие нашей системы лежит в попытке описать все возможные ситуации в отдельном нормативном акте в классическом формате "гипотезы, диспозиции и санкции". У этого подхода много преимуществ, однако он малоэффективен в сфере регулирования хозяйственных отношений. И особенно тогда, когда общий уровень доверия к судебной системе, к сожалению, существенно подорван.

Недавние социологические исследования показывают, в Украине рекордно снизился уровень доверия населения к финансовым учреждениям. 77% украинцев не доверяют банкам, из них 47,4% не доверяют абсолютно. Откровенно говоря, доверие ко всем ключевым административным институтам сейчас находится на похожем уровне, хотя и имеет положительную динамику. Именно поэтому закон "О финансовой реструктуризации" стал одним из первых законов Украины, где основной акцент делается на принципе добровольности и полной прозрачности процесса.

Может ли добровольная сущность процедуры финансовой реструктуризации привести к ее неконтролируемости и безответственности сторон?

Медиация в любой финансовой и юридической процедуре абсолютно не значит отсутствие контроля. Напротив, данный подход считается более эффективным именно благодаря тому, что на всех этапах принятия решений требуется полное согласие и прозрачность действий сторон. При этом в законе "О финансовой реструктуризации" предусмотрен вполне конкретный контроль и ответственность за выполнение этих добровольных договоренностей сторон в рамках процедуры. В частности, штрафы и санкции за невыполнение взятых в рамках процедуры обязательств, как для должника, так и для привлеченных кредиторов.

Для обеспечения баланса интересов всех сторон введено понятие моратория на действия против должника в течение процедуры финансовой реструктуризации (до подписания плана реструктуризации). То есть, внедрен целый комплекс юридически оформленных факторов, которые обеспечат выполнение договоренностей, достигнутых в рамках добровольной процедуры. И именно такой подход, по моему мнению, обеспечит доверие к процедуре в целом и соблюдения выполнения договоренностей в ее рамках.

Если процедура добровольная, почему в ней существует исполнительный орган (Секретариат) и может ли он влиять на ход процедуры?

Секретариат обеспечивает соблюдение временных и формальных норм проведения процедуры. Секретариат никак не вмешивается в саму процедуру и переговоры между сторонами. То есть, деятельность Секретариата обеспечивает оформление добровольного желания должника и привлеченных кредиторов быстро достичь согласия и подписать план реструктуризации. Никаких других контролирующих функций Секретариат или другие лица в рамках процедуры не выполняют. Более того, Секретариат - это не персонифицированная сущность в данной процедуре. Лучше сказать, что он выступает в роли независимого медиатора в каждом отдельном деле о реструктуризации. Ведь процедура финансовой реструктуризации максимально прозрачна и добровольная на всех ее этапах.