Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-мае возрос на 29,7%

По данным Госсударственной службы статистики, в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года обьем реализации продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) увеличился на 22,2% (в том числе за пределы страны – на 26,2%), в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 21,0% (на 31,7%), в перерабатывающей промышленности – на 22,4% (на 25,6%).
В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (22,8%), производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (20,6%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (17,4%) и добывающую промышленность и разработку карьеров (15,0%).
Как сообщалось, в 2016 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹
|в январе-мае 2017г., млн грн. (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины
|857112,3
|100,0
|237903,7
|27,8
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|652776,4
|76,2
|237152,3
|36,3
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|128213,5
|15,0
|35410,6
|27,6
|добыча каменного и бурого угля
|21010,5
|2,5
|…1
|…1
|добыча сырой нефти и природного газа
|43549,0
|5,1
|–
|–
|Добыча металлических руд
|55673,5
|6,5
|32528,4
|58,4
|Перерабатывающая промышленность
|524562,9
|61,2
|201741,7
|38,5
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|177074,8
|20,6
|52585,0
|29,7
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|7528,8
|0,9
|3391,3
|45,0
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|25961,2
|3,0
|9262,9
|35,7
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|30701,2
|3,6
|1400,8
|4,6
|Производство химических веществ и химической продукции
|21497,5
|2,5
|4322,4
|20,1
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|10844,1
|1,3
|1401,4
|12,9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|37453,6
|4,4
|5552,4
|14,8
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|149010,3
|17,4
|93502,2
|62,7
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|51445,5
|6,0
|25086,9
|48,8
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|3607,9
|0,4
|1182,1
|32,8
|- производство электрического оборудования
|9991,7
|1,2
|4110,4
|41,1
|- производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам
|18789,4
|2,2
|8563,4
|45,6
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|19056,5
|2,2
|11231,0
|58,9
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|13045,9
|1,5
|5236,4
|40,1
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|195311,7
|22,8
|…1
|…1
|Водоснабжения;канализация, отходы
|9024,2
|1,0
|…1
|…1
Данные: Госстат Украины.
¹ …данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфеденциальности информации
Объем реализованной продукции по основным промышленным группам в январе –мае 2017г.
|млн, грн (без НДС и акциза)
|ко всей реализованной продукции, %
|в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза)
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|652776,4
|100,0
|237152,4
|36,3
|Товары промежуточного потребления
|309111,3
|47,3
|151352,4
|49,0
|Инвестиционные товары
|52245,1
|8,0
|23914,5
|45,8
|Потребительские товары краткосрочного использования
|189124,4
|29,0
|56700,6
|30,0
|Потребительские товары долгосрочного использования
|7034,9
|1,1
|3648,5
|51,9
|Энергия
|95260,7
|14,6
|1536,4
|1,6
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе-мае 2017г. по основным видам деятельности (%)
|май 2017 к апрелю 2017, %
|май2017 к маю 2016, %
|в том числе индекс внешнего оборота: май 2017 к апрелю 2017
|май 2017 к маю 2016
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|107,3
|122,2
|115,3
|126,2
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98,6
|121,0
|85,1
|131,7
|в том числе
|- добыча каменного и бурого угля
|111,8
|158,1
|…1
|…1
|- добыча сырой нефти и природного газа
|101,1
|104,2
|–
|–
|- добыча металлических руд
|86,0
|116,5
|78,9
|124,3
|Перерабатывающая промышленность
|109,3
|122,4
|120,2
|125,6
|Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий
|114,0
|126,7
|145,9
|142,7
|Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|115,3
|133,2
|115,8
|131,7
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|110,2
|118,5
|117,3
|120,2
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|106,7
|155,2
|156,1
|83,9
|Производство химических изделий и химической продукции
|99,7
|99,5
|103,5
|73,4
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|118,8
|138,7
|113,4
|122,6
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|116,8
|131,1
|112,4
|123,3
|Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|104,3
|110,5
|112,0
|118,9
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|105,5
|126,8
|111,8
|131,9
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|77,4
|84,7
|142,6
|187,4
|- производство электрического оборудования
|120,1
|130,3
|153,5
|145,0
|- производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам
|102,5
|137,6
|107,0
|146,3
|- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств
|108,6
|124,6
|98,6
|110,8
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|94,5
|127,3
|70,4
|105,0
Данные: Госстат Украины