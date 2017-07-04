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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-мае возрос на 29,7%

 

В Украине в январе-мае 2017 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 857,112 млрд грн, что на 29,7% больше, чем в январе-мае 2016 года.

По данным Госсударственной службы статистики, в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года обьем реализации продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) увеличился на 22,2% (в том числе за пределы страны – на 26,2%), в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 21,0% (на 31,7%), в перерабатывающей промышленности – на 22,4% (на 25,6%).

В общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (22,8%), производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (20,6%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (17,4%) и добывающую промышленность и разработку карьеров (15,0%).

Как сообщалось, в 2016 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 1765,6 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2015 году


Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹

  в январе-мае 2017г., млн грн. (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) к объему реализованной продукции за пределы страны, %
Промышленность Украины 857112,3 100,0 237903,7 27,8
Добывающая и перерабатывающая промышленность 652776,4 76,2 237152,3 36,3
Добывающая промышленность и разработка карьеров 128213,5 15,0 35410,6 27,6
добыча каменного и бурого угля 21010,5 2,5 11
добыча сырой нефти и природного газа 43549,0 5,1
Добыча металлических руд 55673,5 6,5 32528,4 58,4
Перерабатывающая промышленность 524562,9 61,2 201741,7 38,5
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 177074,8 20,6 52585,0 29,7
Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 7528,8 0,9 3391,3 45,0
Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 25961,2 3,0 9262,9 35,7
Производство кокса и продуктов нефтепереработки 30701,2 3,6 1400,8 4,6
Производство химических веществ и химической продукции 21497,5 2,5 4322,4 20,1
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 10844,1 1,3 1401,4 12,9
Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 37453,6 4,4 5552,4 14,8
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 149010,3 17,4 93502,2 62,7
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 51445,5 6,0 25086,9 48,8
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 3607,9 0,4 1182,1 32,8
- производство электрического оборудования 9991,7 1,2 4110,4 41,1
- производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам 18789,4 2,2 8563,4 45,6
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 19056,5 2,2 11231,0 58,9
Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 13045,9 1,5 5236,4 40,1
Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 195311,7 22,8 11
Водоснабжения;канализация, отходы 9024,2 1,0 11

Данные: Госстат Украины.

¹ данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфеденциальности информации

Объем реализованной продукции по основным промышленным группам в январе –мае 2017г.

  млн, грн (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) к объему реализованной продукции за пределы страны, %
Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ 652776,4 100,0 237152,4 36,3
Товары промежуточного потребления 309111,3 47,3 151352,4 49,0
Инвестиционные товары 52245,1 8,0 23914,5 45,8
Потребительские товары краткосрочного использования 189124,4 29,0 56700,6 30,0
Потребительские товары долгосрочного использования 7034,9 1,1 3648,5 51,9
Энергия 95260,7 14,6 1536,4 1,6

Данные: Госстат Украины


Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в январе-мае 2017г. по основным видам деятельности (%)

  май 2017 к апрелю 2017, % май2017 к маю 2016, % в том числе индекс внешнего оборота: май 2017 к апрелю 2017 май 2017 к маю 2016
Добывающая и перерабатывающая промышленность 107,3 122,2 115,3 126,2
Добывающая промышленность и разработка карьеров 98,6 121,0 85,1 131,7
в том числе     
- добыча каменного и бурого угля 111,8 158,1 …1 …1
- добыча сырой нефти и природного газа 101,1 104,2
- добыча металлических руд 86,0 116,5 78,9 124,3
Перерабатывающая промышленность 109,3 122,4 120,2 125,6
Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий 114,0 126,7 145,9 142,7
Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 115,3 133,2 115,8 131,7
Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 110,2 118,5 117,3 120,2
Производство кокса и продуктов нефтепереработки 106,7 155,2 156,1 83,9
Производство химических изделий и химической продукции 99,7 99,5 103,5 73,4
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 118,8 138,7 113,4 122,6
Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 116,8 131,1 112,4 123,3
Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 104,3 110,5 112,0 118,9
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 105,5 126,8 111,8 131,9
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 77,4 84,7 142,6 187,4
- производство электрического оборудования 120,1 130,3 153,5 145,0
- производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам 102,5 137,6 107,0 146,3
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств 108,6 124,6 98,6 110,8
Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 94,5 127,3 70,4 105,0

Данные: Госстат Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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