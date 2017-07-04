Начальная цена лицензий на 4G в Украине оценивается в 6,3 млрд грн - глава госрегулятора

Стартовая цена лицензий на запуск в Украине сети стандарта 4G оценивается в 6,3 млрд грн, сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский.

"Непосредственно бюджет от продажи лицензий должен получить значительные суммы. Начальная стоимость лицензий, которую мы предлагаем утвердить правительству, будет составлять в целом 6,3 млрд грн", - сказал он на заседании правительства во вторник.

А.Животовский уточнил, что стоимость лицензий на запуск связи по стандарту 4G в диапазоне 2600 МГц составит 2,3 млрд грн, в диапазоне 1800 МГц - 4 млрд грн.

"Продажа лицензий должна осуществляться по обоснованной цене. И единственный способ обосновать цену - провести продажу через открытый тендер. Такая продажа должна стимулировать дальнейшие инвестиции в Украину, а операторы, которые будут покупать лицензии на 4G, должны в дальнейшем вкладывать в развитие инфраструктуры", - добавил глава НКРСИ.

