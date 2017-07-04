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Реформа ГТС в Украине выполнена на 80%, - Кистион
09:56 04.07.2017 |
Вице-премьер-министр Владимир Кистион заявляет, что реформа украинской газотранспортной системы (ГТС) выполнена на 80%.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Кистион сообщил, что провел встречу с управляющим директором по вопросам энергетики и природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития Нандитой Паршад, которая отметила, что за последний год Украина выполнила большой объем работ и значительно продвинулась в плане реформирования ГТС.
"Приятно получить такую оценку работы правительства. Мероприятия, выполнение которых предусмотрено планом реструктуризации "Нефтегаза" до июля 2017 года, на сегодня хоть и реализованы на 80%, мы продолжаем усиленно работать над этой важной для страны реформой", - написал Кистион.
Как сообщали Українські Новини, 9 ноября правительство приняло постановление о создании публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины".
В устав данной компании передано помещение (мансарда нежилого дома), расположенное по ул. Ивана Гонты, 3А в Киеве, которое Фонд государственного имущества оценил в 3,786 млн гривен.
Согласно плану разделения "Нефтегаза", передача к ПАО "Магистральные газопроводы Украины" имущества, которое используется для транспортировки газа, должна быть проведена через 30 дней после вступления в силу решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по спорам "Нефтегаза" и "Газпрома".
19 января Министерство энергетики и угольной промышленности завершило процесс создания и регистрации ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которое, согласно решению Кабинета Министров, в будущем должно стать оператором украинской ГТС.
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