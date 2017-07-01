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МВФ назначил своим представителем в Украине Люнгмана вместо Ваше
20:09 30.06.2017 |
Международный валютный фонд (МВФ) назначил своим постоянным представителем в Украине Йоста Люнгмана вместо Жерома Ваше.
Об этом говорится в сообщении киевского представительства МВФ, передают Українські Новини.
Как ожидается, Люнгман приступит к выполнению своих обязанностей 3 июля.
Жером Ваше, сейчас занимающий должность постоянного представителя, возвращается в штаб-квартиру МВФ после 4 лет работы в Украине.
Решение об изменении представителя является общепринятой процедурой ротации постоянных представителей.
"Господин Йоста Люнгман, гражданин Швеции, получил диплом экономиста в Университете Упсала. Он присоединился к МВФ в 2007 году со своей должности в Министерстве финансов Швеции. Работая в налогово-бюджетном департаменте МВФ и департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии, господин Люнгман получил существенный опыт работы со восточноевропейскими и переходными экономиками", - сказано в сообщении МВФ.
Как сообщали Українські Новини, в феврале 2017 года бывший заместитель главы Национального банка Владислав Рашкован был назначен заместителем исполнительного директора от Украины в МВФ.
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