В мае долг населения за жилкомуслуги увеличился на 34,6% до 25,3 млрд гривен

В мае долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 34,6%, или на 6 494,4 млн гривен до 25 287,6 млн гривен по сравнению с апрелем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 июня 2017 года увеличился на 199,8 млн гривен до 2 869,3 млн гривен.

Долг за отопление увеличился на 262,5 млн гривен до 8 867,3 млн гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 5 589,1 млн гривен до 11 324,7 млн гривен.

В мае среди регионов наибольшая задолженность за отопление зафиксирована в Киеве (1 756,206 млн гривен), Днепропетровской (1 592,136 млн гривен) и Харьковской (1 695,411 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Днепропетровской (1 531,530 млн гривен), Харьковской (1 744,293 млн гривен) и Одесской (1 241,097 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в мае зафиксирована в Днепропетровской (588,279 млн гривен), Донецкой (304,345 млн гривен) областях и в Киеве (462,939 млн гривен).

Как сообщали Українські Новини, в апреле долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 13,3%, или на 2 894,9 млн гривен до 18 793,2 млн гривен по сравнению с мартом.