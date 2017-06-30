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Дефицит ПФ будет сохраняться на 141 млрд гривен в течение 2018-2020, - Минфин
13:47 30.06.2017 |
Первый замминистра финансов Оксана Маркарова прогнозирует, что дефицит Пенсионного фонда будет сохраняться на уровне 141 млрд гривен в течение 2018-2020 годов.
Об этом она сообщила в ходе брифинга в пятницу, передают Українські Новини.
"Дефицит в 141 млрд будет сохраняться следующие три года. Затем в течение четырех лет будет сокращаться", - сказала первый замминистра.
Маркарова напомнила, что Кабинет Министров разработал план, согласно которому дефицит Пенсионного фонда будет сведен к нулю к 2024 году.
Вместе с тем она призвала депутатов Верховной Рады как можно скорее принять проект пенсионной реформы правительства, что позволит с октября повысить пенсии.
Как сообщали Українські Новини, 22 июня Кабинет Министров внес в Верховную Раду пакет законопроектов по пенсионной реформе.
Кабмин предлагает Раде предусмотреть повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.
Президент Петр Порошенко доволен, что большинство его замечаний к пенсионной реформе учтено Кабинетом Министров при доработке пакета законопроектов перед подачей на утверждение в Верховную Раду.
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