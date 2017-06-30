Дефицит ПФ будет сохраняться на 141 млрд гривен в течение 2018-2020, - Минфин

Первый замминистра финансов Оксана Маркарова прогнозирует, что дефицит Пенсионного фонда будет сохраняться на уровне 141 млрд гривен в течение 2018-2020 годов.

Об этом она сообщила в ходе брифинга в пятницу, передают Українські Новини.

"Дефицит в 141 млрд будет сохраняться следующие три года. Затем в течение четырех лет будет сокращаться", - сказала первый замминистра.

Маркарова напомнила, что Кабинет Министров разработал план, согласно которому дефицит Пенсионного фонда будет сведен к нулю к 2024 году.

Вместе с тем она призвала депутатов Верховной Рады как можно скорее принять проект пенсионной реформы правительства, что позволит с октября повысить пенсии.

Как сообщали Українські Новини, 22 июня Кабинет Министров внес в Верховную Раду пакет законопроектов по пенсионной реформе.

Кабмин предлагает Раде предусмотреть повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.

Президент Петр Порошенко доволен, что большинство его замечаний к пенсионной реформе учтено Кабинетом Министров при доработке пакета законопроектов перед подачей на утверждение в Верховную Раду.



