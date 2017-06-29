В Украину заходит конкурент Nike и Adidas

MD Group выведет на украинский рынок один из самых технологичных брендов спортивной одежды - американский Under Armour.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

"Выход в Украину одного из самых популярных на Западе брендов спортивной одежды - вопрос решенный. Неизвестными остаются лишь сроки и условия вывода бренда на украинский рынок", - говорится в сообщении.

Информацию о готовящемся выводе бренда на украинский рынок подтвердили консультант по торговой недвижимости, топ-менеджер брокерской компании, а также представитель MD Group.

"Да, мы будем представлять Under Armour, но пока не подписали все документы, поэтому о подробностях сотрудничества говорить рано", - уточнили в MD Group.

Опрошенные Ассоциацией эксперты считают, что MD Group также будет развивать Under Armour в формате монобрендовых магазинов.

"MD Group планируют развивать Under Armour в формате монобрендовых магазинов", - сообщил директор департамента торговой недвижимости Colliers Игорь Заболоцкий.

Under Armour - относительно молодой бренд, основанный американским футболистом Кевином Планком в 1996 году. В 2016 году Under Armour увеличил свои продажи на 22%, до 4,8 млрд долларов: в основном - за счет роста продаж обуви на 50%. Поддержать темпы роста компании помогла и экспансия в страны Европы и Азии.