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Бренд H&M планирует выйти на украинский рынок в 2018 году
17:26 29.06.2017 |
Шведский бренд одежды H&M заявил о своих планах выйти на украинский рынок в 2018 году.
Об этом говорится в квартальном отчете компании.
Как отмечается в отчете, в планах на 2018 год у компании выйти на рынки Украины и Уругвая.
Сейчас одежду этой марки в Украине можно купить только в онлайн-магазинах.
Шведская Hennes & Mauritz AB (развивает сеть H&M) - одна из крупнейших торговых компаний в мире. По данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 4 135 магазинов в 62 странах мира.
По данным исследования компании GfK Ukraine, магазины товаров для дома IKEA (46,8% проголосовавших) и одежды H&M (39,4%) - лидеры среди международных сетей, которых не хватает украинцам.
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