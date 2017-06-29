Бренд H&M планирует выйти на украинский рынок в 2018 году

Шведский бренд одежды H&M заявил о своих планах выйти на украинский рынок в 2018 году.

Об этом говорится в квартальном отчете компании.

Как отмечается в отчете, в планах на 2018 год у компании выйти на рынки Украины и Уругвая.

Сейчас одежду этой марки в Украине можно купить только в онлайн-магазинах.

Шведская Hennes & Mauritz AB (развивает сеть H&M) - одна из крупнейших торговых компаний в мире. По данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 4 135 магазинов в 62 странах мира.

По данным исследования компании GfK Ukraine, магазины товаров для дома IKEA (46,8% проголосовавших) и одежды H&M (39,4%) - лидеры среди международных сетей, которых не хватает украинцам.