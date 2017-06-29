Реальная зарплата в Украине в мае 2017г возросла на 20,4% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в мае 2017 года по сравнению с маем 2016 года увеличилась на 20,4%, по сравнению с апрелем 2017 года – увеличилась на 1,4%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2017 по сравнению с апрелем 2017 года увеличилась на 2,7%, в годовом измерении увеличилась– на 37,2%, составив 6840 грн, тогда как в апреле - 6659 грн, марте – 6752 грн, феврале - 6209 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в мае текущего года по сравнению с маем 2016 года наблюдался в Черкасской (на 51,4%), Закарпатской (на 48,6%), Тернопольской (на 47,4%), Кировоградской и Херсонской (на 46,5%), Винницкой (на 45,8%), Полтавской (на 45,6%), Хмельницкой (на 45,1%), Житомирской (на 44,3%), Черновицкой (на 43,7%), Волынской (на 43,4%), Ивано-Франковской (на 43,3%), Черниговской (на 40,9%), Львовской (на 39,6%), Киевской (на 38,7%), Ривненской (на 38,5%), Харьковской (на 38,3%), Одесской (на 37,7%), Николаевской (на 37,4%) областях и Киеве (на 30,7%).

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 29,5% и 23,3% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в мае зафиксирован в Киеве – 10558 грн, самый низкий - в Черновицкой области – 5284 грн.

В мае 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года заработная плата возросла в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 60,8%), госуправлении и обороны, обязательном соцстраховании, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 54,8%), образовании (на 52,7%), здравоохранении (на 44%), в сфере временного размещения и организации питания (на 42,9%); в сфере административного и дополнительного обслуживания (на 40,1%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 34,6%); в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 34%), строительстве (на 33,7%); промышленности (на 29,2%); операций с недвижимым имуществом (на 26,4%), информации и телекоммуникаций (на 26,3%); в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 25,8%), финансовой и страховой деятельности (на 23,4%).