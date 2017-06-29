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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Частные исполнители выйдут на рынок в течение месяца - замминистра юстиции

16:13 29.06.2017 |

Экономика

 

Частные исполнители могут начать работу и выйти на рынок в течение месяца, прогнозирует заместитель министра юстиции Сергей Шкляр.

"В ближайшее время мы выдадим им свидетельства, потом мы должны убедиться в том, что они застраховали свою ответственность, что у них есть офисы, что они отвечают требованиям, установленным Минюстом. После этого вносим информацию о них в реестр частных исполнителей, и они смогут работать. Это будет в ближайшее время, я думаю, что пару недель - месяц", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

С.Шкляр отметил, что в настоящее время обучение завершили 630 частных исполнителей.

Следующий поток начнет обучение осенью.

При этом С.Шкляр подчеркнул, что Минюст ожидал большего спроса на эту специальность.

Кроме того, замминистра прогнозирует, что предусмотренная законодательством Ассоциация частных исполнителей будет создана до конца текущего года или в начале 2018 г.

"В законе предусмотрено создание ассоциации частных исполнителей с обязательным членством, которая будет постепенно перенимать от Минюста квалификационные, дисциплинарные и ряд других функций. Медлить с созданием ассоциации мы не будем. Начнем в этом году, возможно, в этом году и закончим или в начале следующего года", - сказал он.

Также С.Шкляр выразил уверенность, что все частные исполнители уже могут начинать "рекламировать свои услуги" и будут обеспечены работой, так как в настоящее время государственная исполнительная служба перегружена работой.

"Думаю, многие взыскатели будут заинтересованы обращаться непосредственно к частным исполнителям, а первую очередь, я думаю, это будут банки и крупные частные компании", - сказал он.

При этом замминистра подчеркнул, что в настоящее время нет задержек с выплатой вознаграждения государственным исполнителям.

"Вознаграждение выплачивается своевременно. Когда только начиналась реформа, оно немного задерживалось из-за того, что были сложности с реестром. Сейчас все стабилизировалось, вознаграждение выплачивается в разумный срок - неделя-две", - сказал он.

Как сообщалось, система вознаграждения государственных исполнителей была введена с октября прошлого года. По его словам, рост исполняемых решений позволил с того времени превысить план поступлений исполнительского сбора на 227 млн грн, в частности, за пять месяцев этого года рост поступлений составил 93% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В настоящее время успешно сдали экзамены 88 выпускников курсов частных исполнителей.

Исполнительский сбор - взимаемый на всей территории Украины сбор в госбюджет за принудительное исполнение решения органами ГИС в размере 10% суммы, которая фактически взыскана, возвращена или стоимости имущества должника, переданного взыскателю по исполнительному документу.

Закон о госбюджете-2017 предусматривает поступление в этом году 400,3 млн грн исполнительского сбора, которые поровну распределяются между общим и спецфондами. По итогам января-апреля его было собрано 263,89 млн грн, что в 2,4 больше плана.

В сентябре 2016 года правительство установило порядок выплаты и размеры вознаграждения госисполнителям, а также размеры основного вознаграждения частным исполнителям. Так в случае фактического исполнения (полного или частичного) исполнительного документа имущественного характера госисполнитель получит 2% взысканной с должника суммы или стоимости имущества должника, переданного взыскателю по исполнительному документу. В то же время руководитель органа Государственной исполнительной службы и его заместители, которым непосредственно подчинен государственный исполнитель, будут получать вознаграждение в размере 0,5%.

При этом размер основного вознаграждения частного исполнителя устанавливается на уровне 10% от взысканной с должника суммы или стоимости имущества, переданного взыскателю по исполнительному документу.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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