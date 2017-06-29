Украина в I кв.-2017 сохранила чистую международную инвестпозицию

Украина завершила первый квартал 2017 года с отрицательной чистой международной инвестиционной позицией (МИП) $38,32 млрд, что

на $0,03 млрд лучше показателя на начало текущего года, сообщил Национальный банк Украины на веб-сайте в четверг.

По его данным, за 12 месяцев данный показатель улучшился на $0,97 млрд, или на 2,5%.

Нацбанк уточняет, что за первый квартал этого года внешние активы выросли на $0,56 млрд, или на 0,5% - до $120,9 млрд, тогда как пассивы - на $0,54 млрд, илина 0,3%, до $159,22 млрд.

За год активы, наоборот, уменьшились на $1,67 млрд или на 1,4%, тогда как пассивы - на $2,64 млрд или на 1,6%.

МИП - статистический отчет, отражающий на определенный момент времени стоимость внешних финансовых активов резидентов страны, которые по своей сути являются требованиями к нерезидентам или золотом в слитках, и обязательств резидентов страны перед нерезидентами.

Разница между внешними финансовыми активами и обязательствами страны определяет чистую МИП, отражающую или чистые требования, или чистые обязательства страны в отношении другого мира.

