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Минфин начал комплексную реформу ГФС
14:12 29.06.2017 |
Министерство финансов и Государственная фискальная служба (ГФС) начали проект по комплексному реформированию службы.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Проект предусматривает практическое внедрение рекомендаций международных партнеров и наработок Минфина, ГФС, депутатов и экспертов.
В рамках проекта будет проведена оптимизация процессов, усилены основные функции ГФС, повышена эффективность администрирования налогов и улучшено качество услуг.
Главная цель реформы - уменьшить уровень коррупции и превратить ГФС в целевую сервисную службу.
Проект будет внедряться Минфином и ГФС при поддержке консультантов международной консалтинговой компании.
Проект будет иметь 3-уровневую структуру.
1-й уровень - это наблюдательный совет, в состав которого входят представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов, будет координировать проект, утверждать цели и мониторить реализацию проекта.
2-й уровень - комитет управления, в который входят министр финансов, председатель ГФС, заместитель председателя ГФС, госсекретарь Минфина и менеджер проекта, будет проводить заседания еженедельно для обсуждения процесса реализации реформы.
В сферу его компетенции входит определение приоритетов, постановка задач и решения спорных вопросов.
3-й уровень - группа внедрения реформы, в которую входят представители Минфина, ГФС, МВФ, команд поддержки реформ при Минфине и ГФС и международные консультанты, будет работать над практическим внедрением изменений по разным направлениям, среди которых аудит, сервисная служба, соблюдения законодательства, налаживания внутренних процессов в ГФС и другие.
Также предполагается постепенное обновление служебного состава ГФС.
Как сообщали Українські Новини, 28 июня 2016 года в Украину приехала специальная миссия США.
В сентябре того же года миссия США предоставила Государственной фискальной службе рекомендации по реформированию таможни.
В марте 2017 года Кабинет Министров утвердил концепцию реформирования и развития Государственной фискальной службы, которое было принято на заседание правительства.
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