Минфин начал комплексную реформу ГФС

Министерство финансов и Государственная фискальная служба (ГФС) начали проект по комплексному реформированию службы.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Проект предусматривает практическое внедрение рекомендаций международных партнеров и наработок Минфина, ГФС, депутатов и экспертов.

В рамках проекта будет проведена оптимизация процессов, усилены основные функции ГФС, повышена эффективность администрирования налогов и улучшено качество услуг.

Главная цель реформы - уменьшить уровень коррупции и превратить ГФС в целевую сервисную службу.

Проект будет внедряться Минфином и ГФС при поддержке консультантов международной консалтинговой компании.

Проект будет иметь 3-уровневую структуру.

1-й уровень - это наблюдательный совет, в состав которого входят представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов, будет координировать проект, утверждать цели и мониторить реализацию проекта.

2-й уровень - комитет управления, в который входят министр финансов, председатель ГФС, заместитель председателя ГФС, госсекретарь Минфина и менеджер проекта, будет проводить заседания еженедельно для обсуждения процесса реализации реформы.

В сферу его компетенции входит определение приоритетов, постановка задач и решения спорных вопросов.

3-й уровень - группа внедрения реформы, в которую входят представители Минфина, ГФС, МВФ, команд поддержки реформ при Минфине и ГФС и международные консультанты, будет работать над практическим внедрением изменений по разным направлениям, среди которых аудит, сервисная служба, соблюдения законодательства, налаживания внутренних процессов в ГФС и другие.

Также предполагается постепенное обновление служебного состава ГФС.

Как сообщали Українські Новини, 28 июня 2016 года в Украину приехала специальная миссия США.

В сентябре того же года миссия США предоставила Государственной фискальной службе рекомендации по реформированию таможни.

В марте 2017 года Кабинет Министров утвердил концепцию реформирования и развития Государственной фискальной службы, которое было принято на заседание правительства.