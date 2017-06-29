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Жилфонд Украины в 2016г увеличился на 0,4% - Госстат
12:52 29.06.2017 |
Жилищный фонд Украины по состоянию на 1 января 2017 года составил 977,9 млн кв. м общей площади, что на 0,4%, или 4,1 млн кв. м, выше показателя на 1 января 2016 года.
Как сообщила Государственная служба статистики, указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Согласно сообщению, 60,7%, или 594,02 млн кв. м общей площади жилых помещений, находились в городских населенных пунктах.
По данным статведомства, доля жилых домов квартирного типа составила 98,3% общей площади жилфонда, тогда как площадь жилых помещений в общежитиях и нежилых зданиях - 1,7%.
Согласно сообщению, на 1 января 2017 года в Украине насчитывалось 16,9 млн квартир, из которых 19,4% составляли однокомнатные, 36,6% - двухкомнатные, 32,7% - трехкомнатные и 11,3% - с четырьмя и больше комнатами.
По данным Госстата, среди регионов Украины на начало 2017 года по показателю общей площади жилых помещений лидировали Днепропетровская (78,031 млн кв. м), Харьковская (65,015 млн кв. м) и Киевская (62,038 млн кв. м) области, а также Киев (63,463 млн кв. м).
К началу 2016 года общая площадь жилищного фонда Украины увеличилась на 1% по сравнению с началом 2015 года и составляла 973,8 млн кв. м.
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