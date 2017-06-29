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В мае размер невыплаченных зарплат увеличился на 6,2% до 2,3 млрд гривен
09:46 29.06.2017 |
На 1 июня 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 6,2% по сравнению с 1 мая до 2 320,185 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 июня 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 434,890 млн гривен, Луганской - 507,520 млн гривен и Харьковской - 242,520 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 мая 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 5,6% по сравнению с 1 апреля до 2 185,211 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июня 2017 года:
|На 1 июня 2017 года, млн гривен
|в % к 01.05.2017
|Всего
|2 320,185
|106,2
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|21,599
|103,2
|- из них сельское хозяйство
|12,256
|98,7
|Промышленность
|1 761,557
|108,0
|- Добывающая промышленность
|482,128
|117,7
|- Обрабатывающая промышленность
|1 108,788
|103,5
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|93,635
|112,2
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|77,006
|116,7
|Строительство
|82,991
|102,5
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|17,980
|97,9
|Транспорт и связь
|211,333
|101,3
|Временное размещения и организация питания
|2,130
|98,5
|Информация и телекоммуникации
|4,368
|109,3
|Финансовая деятельность
|16,587
|103,6
|Операции с недвижимостью
|51,648
|100,4
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|116,398
|102,6
|- из них исследования и разработки
|41,811
|108,7
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|9,712
|108,2
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|3,930
|101,7
|Образование
|5,512
|90,6
|Здравоохранение и социальная помощь
|12,725
|110,2
|- из них здравоохранение
|12,725
|110,2
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|1,108
|15,6
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|0,014
|0,4
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|-
|-
|Предоставление других услуг
|0,607
|54,1
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