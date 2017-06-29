В мае размер невыплаченных зарплат увеличился на 6,2% до 2,3 млрд гривен

На 1 июня 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 6,2% по сравнению с 1 мая до 2 320,185 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 июня 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 434,890 млн гривен, Луганской - 507,520 млн гривен и Харьковской - 242,520 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 мая 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 5,6% по сравнению с 1 апреля до 2 185,211 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июня 2017 года: