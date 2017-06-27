Общий госдолг в мае вырос на 0,2% до $74,7 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае вырос на 0,17%, или на 0,13 млрд долларов до 74,68 млрд долларов (по состоянию на 31 мая).

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 1 968,03 млрд гривен, или 74,68 млрд долларов против 1 979,36 млрд гривен, или 74,55 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 1 665,02 млрд гривен (63,18 млрд долларов) против 1 672,92 млрд гривен, или 63,01 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,15 млрд долларов до 37,09 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился до 687,52 млрд гривен.

Гарантированный государством долг на 31 мая составил 303,01 млрд гривен, или 11,50 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.