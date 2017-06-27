Евратом ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) ратифицировало соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Евратом ратифицировал сегодня соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Еще один повод для хорошего настроения", - написал министр.

Как сообщали Українські Новини, 22 июня Президент Европейского совета Дональд Туск прогнозировал, что за несколько недель будет завершена работа над соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а Президент Петр Порошенко ожидает его вступления в силу с 1 сентября.

30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Таким образом, последнее государство-член Евросоюза ратифицировало соглашение об ассоциации.