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Евратом ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, - Климкин
08:19 27.06.2017 |
Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) ратифицировало соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.
"Евратом ратифицировал сегодня соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Еще один повод для хорошего настроения", - написал министр.
Как сообщали Українські Новини, 22 июня Президент Европейского совета Дональд Туск прогнозировал, что за несколько недель будет завершена работа над соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а Президент Петр Порошенко ожидает его вступления в силу с 1 сентября.
30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Таким образом, последнее государство-член Евросоюза ратифицировало соглашение об ассоциации.
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