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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Металлурги и металлоломщики договорились вместе сделать рынок железного лома более цивилизованным

16:46 26.06.2017 |

Экономика

 Александр СУКОВ, Деловая столица

Металлоломщики (компании, специализирующиеся на заготовке и продаже лома) и металлургические предприятия решили совместными усилиями построить в стране цивилизованный рынок металлолома.

22 июня объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Украинская ассоциация вторичных металлов "УА Втормет" подписали меморандум о сотрудничестве. Приоритетом совместной работы будет усовершенствование украинского законодательства, которое должно упростить работу рынка и сделает его более прозрачным и прогнозируемым.

Важная сфера

Заготовка лома - чувствительный для металлургов бизнес. Об этом говорят цифры: в 2016 г. украинские металлургические предприятия приобрели у ломозаготовителей 3,2 млн т лома и произвели при этом более 24 млн т стали. Это значит, что каждая восьмая тонна выплавленной стали - из лома. Использование лома позволяет сократить потребление дорогого чугуна и удешевить стоимость конечной продукции, а значит, иметь преимущество в цене.

В прозрачном и прогнозируемом рынке лома заинтересованы и металлурги, и ломозаготовители. "Рынок лома - это 10 млрд грн, и от него зависят другие рынки, а также поступления в государственный бюджет. Для нас очень важна прогнозируемость рынка и надежный партнер", - заявил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков. А президент "УА Втормет" Владимир Бублей считает, что вопрос объединения усилий по наведению порядка на рынке лома назрел уже давно. "После того как был принят Закон "О металлоломе", было некое противостояние между ломозаготовительной отраслью и металлургами. Но вопрос противостояния уже давно себя перерос, потому что даже в те времена, когда экспорт лома был достаточно большим, львиную часть лома, которая заготавливается в Украине, потребляли и платили за него наши металлурги. Фактически они являются нашими основными заказчиками", - сказал он.

Между металлургами и металлоломщиками в последние годы с разной степенью интенсивности происходил конфликт - часть металлоломщиков хотела упрощения процедуры экспорта лома, а металлурги выступали против этой либерализации, поскольку это снижало поставки лома на внутренний рынок. Однако теперь, похоже, этому многолетнему конфликту между двумя бизнесами пришел конец, и можно надеяться, что наконец рынок лома будет отрегулирован должным образом и станет прозрачным и полностью легальным. "Подписание меморандума - это беспрецедентный случай: впервые объединились усилия металлургов и металлоломщиков, а те точки соприкосновения, которые мы нашли, позволят нам не только дерегулировать рынок, но и легализовать его, сделать более инвестиционно привлекательным. Это положительно отразится на имидже страны, которая стремится играть по европейским правилам", - отметил исполняющий обязанности директора ТОВ "Метинвест-Ресурс" Дмитрий Клопотовский.

Обеспеченность украинских металлургов металлоломом на сегодняшний день далека от идеальной. По данным "Укрметаллургпрома", хотя за пять месяцев этого года поставки лома на меткомбинаты выросли на 19% по сравнению с пятью месяцами прошлого года, потребность удовлетворена только на 85%. Дефицит лома вынуждает метпредприятия импортировать лом, а это дополнительные расходы, негативно отражающиеся на себестоимости продукции и ее конкурентоспособности на мировом рынке.

 
Непаханое поле проблем

На круглом столе, посвященном подписанию меморандума, представители металлургов и ломозаготовителей рассказали, что собой представляет рынок заготовки лома сейчас и что нужно сделать для того, чтобы он стал более цивилизованным и прозрачным. При этом неоднократно звучало слово "отбелить" - промышленники хотят сделать рынок заготовки лома более прозрачным и легальным, чтобы снять все проблемы, накопившиеся в этом бизнесе.

В последние годы рынку металлолома удалось избавиться от некоторых правил, которые осложняли ведение бизнеса. В частности, была отменена регистрация внешних контрактов, отменена уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сдатчиками лома, до конца следующего года продлено действие нулевой ставки НДС на операции с ломом, а также отменена пошлина на импорт лома в Украину.

Однако на сегодня сфера заготовки лома все еще остается слишком зарегулированной, и этой зарегулированностью пользуются недобросовестные контролирующие органы, создавая предпринимателям массу проблем, отметил Александр Каленков. Например, речь идет о расчетах наличными с физическими лицами, которые сдают лом заготовителям: существующий порядок приводит к тому, что лом скупается у физлиц практически нелегально, а потом на уже собранные партии делаются липовые документы.

Есть и другие нормы в законодательстве, которые мешают бизнесу. Дмитрий Клопотовский рассказал, что на сегодня законодательство определяет, что ломозаготовкой может заниматься только специализированное предприятие. По его мнению, это атавизм, потому что эта норма ограничивает возможность участвовать в бизнесе обычным предприятиям, которые хотят только покупать и продавать лом (т. е. заниматься трейдингом), а не перерабатывать его. "Переработкой лома должно заниматься специализированное предприятие, но почему обычная компания не может купить погруженный в вагоны металлолом и продать его далее, ничего с ним не производя? Отмена этой нормы не повлияла бы ни на поступления в бюджет, ни на другие вещи. Сейчас для бизнесменов, которые обладают финансовыми ресурсами и хотят заниматься только трейдерскими операциями с ломом, существует ограничение: они должны соответствовать требованиям, предъявляемым к специализированным предприятиям", - сказал он.

Еще одна препона для бизнеса - так называемые акты обследования специализированных предприятий. Их должны составлять представители местных органов власти, но чиновники зачастую не знают, как обследовать специализированное предприятие и как такой акт составляется.

С советских времен в законодательстве осталось и разделение лома на бытовой и промышленный - тогда физлицо не могло сдать в лом, например, рельсу или грузовик, поскольку такой лом просто не мог легально попасть к ним в руки. Теперь же времена изменились, но устаревшую норму пока не спешат отменять.

Балансировка бизнеса

Подписанты меморандума также договорились готовить ежегодный баланс лома: сколько планируется заготовить, сколько продать украинским металлургам, а сколько на экспорт. Такой баланс позволит прогнозировать ценовую политику и оценивать состояние расчетов за закупленный лом. Коммерческий директор компании "Интерпайп Втормет" (обеспечивает ломом электрометаллургический завод "Интерпайп сталь", выплавляющий сталь исключительно из лома) Валентин Макаренко сказал, что для его предприятия наличие баланса лома является ключевой позицией, поскольку без нее "Интерпайп сталь" не может выстроить свою производственную программу и сдерживает использование производственных мощностей.

Подписание меморандума и дальнейшее сотрудничество нацелены и на решение проблем, которые еще только могут появиться в будущем. Как пояснил директор госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк, в Украине большинство заготавливаемого лома (75%) - это амортизационный лом, т. е. полученный за счет порезки оборудования и металлоконструкций, отслуживших свой срок. В то же время в странах Евросоюза большинство лома - это отходы от деятельности машиностроительных предприятий, которые там активно работают. Поэтому, например, при развитом машиностроении Германия даже умудряется экспортировать лом. В Украине же с заготовкой лома в будущем может возникнуть серьезная проблема - количество амортизационного лома не бесконечно, объемы его заготовки с каждым годом снижаются, а качество становится все хуже. По мнению Власюка, для того чтобы упростить снабжение ломом украинских металлургических предприятий, нужно упростить списание основных фондов, как, например, это сделала "Укрзалізниця", сделав более простым процесс списания железнодорожных вагонов.
 

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