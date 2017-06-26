В Украине появятся еще две бетонные дороги

Госагентство "Укравтодор" предоставило перечень дорог, на которых будет бетонное покрытие.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы "Укравтодора" Александр Харченко.

Как сообщается, сейчас разрабатывается проект строительства автодороги государственного значения Р-52 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и проект капитального ремонта автодороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев на участке с 162 по 190 километры.

В ведомстве отметили, что вернулись к применению технологий цементобетонного строительства дорог еще в 2003 году. Тогда выполнили капитальный ремонт дороги М-06 Киев-Чоп (24 километра).

В 2013 году после капитального ремонта дороги М-07 Киев-Ковель-Ягодин в Житомирской области введено в эксплуатацию 150,4 километров с цементобетонным покрытием.

В целом в Украине общая протяженность автодорог общего пользования составляет 169,6 тыс. километров, в том числе 2,1 тыс. километров с цементобетонным покрытием.

Напомним, Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах министерства относительно строительства бетонных дорог в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.