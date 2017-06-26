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В Украине появятся еще две бетонные дороги
07:41 26.06.2017 |
Госагентство "Укравтодор" предоставило перечень дорог, на которых будет бетонное покрытие.
Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы "Укравтодора" Александр Харченко.
Как сообщается, сейчас разрабатывается проект строительства автодороги государственного значения Р-52 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и проект капитального ремонта автодороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев на участке с 162 по 190 километры.
В ведомстве отметили, что вернулись к применению технологий цементобетонного строительства дорог еще в 2003 году. Тогда выполнили капитальный ремонт дороги М-06 Киев-Чоп (24 километра).
В 2013 году после капитального ремонта дороги М-07 Киев-Ковель-Ягодин в Житомирской области введено в эксплуатацию 150,4 километров с цементобетонным покрытием.
В целом в Украине общая протяженность автодорог общего пользования составляет 169,6 тыс. километров, в том числе 2,1 тыс. километров с цементобетонным покрытием.
Напомним, Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах министерства относительно строительства бетонных дорог в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
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