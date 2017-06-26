Порошенко надеется, что парламент в ближайшее время рассмотрит законопроект о пенсионной реформе

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект о пенсионной реформе.

"У нас есть время, до конца текущего года должны быть приняты важные реформы. Сейчас обсуждаются конкретные тексты законопроектов, обсуждаются правительством", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам, показанном вечером в воскресенье.

Он напомнил, что законопроект о пенсионной реформе прошел обсуждение на заседании Национального совета реформ. "Я доволен тем, что абсолютное большинство моих предложений правительство учло, и абсолютно новый законопроект и передал в парламент. Мы ждем, что парламент в ближайшее время его рассмотрит", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, тексты законопроектов по пенсионной реформе были опубликованы на сайте Верховной Рады 23 июня.

Кабинет министров 22 июня внес в Раду проекты законов о повышении пенсий (№ 6614), внесении изменений в Таможенный, Налоговый, Бюджетный кодексы Украины по вопросам пенсионного обеспечения и повышения пенсий (№№ 6615, 6616, 6617).

Правительственный проект пенсионной реформы предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Также проект пенсионной реформы предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ) до 15 минимальных заработных плат (на данный момент 48 тыс. грн). Проект предусматривает увеличение размеры ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда до 37% по первому списку и до 29% по второму списку. Для других работодателей ставка ЕСВ в 22% сохранится.

