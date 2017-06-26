Финансовые новости
- |
- 26.06.17
- |
- 07:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко надеется, что парламент в ближайшее время рассмотрит законопроект о пенсионной реформе
07:11 26.06.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект о пенсионной реформе.
"У нас есть время, до конца текущего года должны быть приняты важные реформы. Сейчас обсуждаются конкретные тексты законопроектов, обсуждаются правительством", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам, показанном вечером в воскресенье.
Он напомнил, что законопроект о пенсионной реформе прошел обсуждение на заседании Национального совета реформ. "Я доволен тем, что абсолютное большинство моих предложений правительство учло, и абсолютно новый законопроект и передал в парламент. Мы ждем, что парламент в ближайшее время его рассмотрит", - сказал П.Порошенко.
Как сообщалось, тексты законопроектов по пенсионной реформе были опубликованы на сайте Верховной Рады 23 июня.
Кабинет министров 22 июня внес в Раду проекты законов о повышении пенсий (№ 6614), внесении изменений в Таможенный, Налоговый, Бюджетный кодексы Украины по вопросам пенсионного обеспечения и повышения пенсий (№№ 6615, 6616, 6617).
Правительственный проект пенсионной реформы предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Также проект пенсионной реформы предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ) до 15 минимальных заработных плат (на данный момент 48 тыс. грн). Проект предусматривает увеличение размеры ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда до 37% по первому списку и до 29% по второму списку. Для других работодателей ставка ЕСВ в 22% сохранится.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В июле в Украину приедет Рекс Тиллерсон
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджетно-налоговый период конца месяца будет оказывать основное влияние на курс доллара на межбанке
|Новые правила распоряжения землями: как это будет работать
|Минфин обжаловал решение Лондонского суда по еврооблигационному долгу перед РФ
|Бои под Авдеевкой. Почему террористы укрепляют Крутую Балку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Украинские потребители поддерживают тренд использования энергосберегающих технологий
В РУБРИКЕ
|Порошенко прогнозирует поставку 2 млн тонн угля из США
|Министр энергетики США посетит Киев в августе - Порошенко
|Порошенко надеется, что парламент в ближайшее время рассмотрит законопроект о пенсионной реформе
|Цена нефти замедлила рост на данных об увеличении числа буровых установок в США
|Новые правила распоряжения землями: как это будет работать
|Минфин обжаловал решение Лондонского суда по еврооблигационному долгу перед РФ
|Кабмин предлагает Раде повысить страховой стаж до 25 лет с 2018г, отменить налогообложение пенсий
Это интересно
|Harley-Davidson попробует купить марку Ducati
|Илон Маск назвал украинский "Зенит" лучшей ракетой после своих
|Джордж Клуни продал свой бренд текилы за $1 млрд
|Российский Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
|Tesla Model S проехала без подзарядки 900 километров
|Представлен смартфон OnePlus 5 стоимостью 480 и 540 долларов
|Компания Kia раскрыла новый кроссовер Stonic