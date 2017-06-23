Кабмин предлагает Раде внедрить автоматизированную систему контроля оборота подакцизных товаров

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде внедрить автоматизированную систему контроля оборота подакцизных товаров и электронные акцизные накладные на перемещение спирта, алкогольной продукции, табачных изделий.

Соответствующий законопроект был одобрен в ходе заседания Кабинета Министров 7 июня, передают Українські Новини.

"Предлагается внедрить электронные акцизные накладные, которые будут регистрироваться в едином реестре ГФС. Также... будет разрешено производителям отгружать товар в количестве, не превышающем количество полученных акцизных марок, а предприятиям оптовой торговли - не превышающем количество полученного товара от поставщика", - сказал министр финансов Александр Данилюк, добавив, что новая система будет администрироваться Государственной фискальной службой.

Он отметил, что были проведены встречи с представителями бизнеса, и во избежание чрезмерной нагрузки на них предусматривается тестовый режим данных нововведений на срок 180 дней с момента работы системы.

"Это позволит всем привыкнуть к системе, и если будут какие-то нарушения, то штрафные санкции в течение этого периода не применяются", - отметил Данилюк, добавив, что внедрение системы осуществляется за счет государственных средств.

По оценкам Минфина, около 39% рынка алкогольной продукции находится в тени.

21 июня в парламенте зарегистрирован законопроект №6545-1, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс - документ закрепляет понятие автоматизированной системы контроля оборота подакцизных товаров, коей является автоматизированная система отслеживания движения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий от производителя или импортера до момента их реализации в розничной торговле.

Законопроект вводит электронные акцизные накладные на перемещение спирта, алкоголя, табака для производителей, импортеров, субъектов оптовой торговли, которые будут составлять такие накладные в электронном виде и регистрировать в Едином реестре акцизних накладных.

Порядок ведения такого реестра, как и порядок функционирования автоматизированной системы контроля оборота подакцизных товаров будет устанавливать Кабмин.

При этом отменяется действующий реестр товарно-транспортных накладных на отпуск спирта и ликеро-водочных изделий, а также исчезает необходимость отчета субъектов хозяйствования по объемам оборота товаров в связи с внедрением электронного администрирования оборота алкоголя и табака.

Накладная будет содержать информацию о дате, названии и коде ЕГРПОУ юрлица, которое отгружает продукцию и которое получает ее, а также реквизиты лицензии продавца и получателя товара, описание товара, информацию об объемах и другую информацию.

В документе предусмотрена инвентаризация остатков продукции и акцизных марок в течение 60 дней с момента функционирования системы.

Также документ отменяет для производителей и импортеров плату за акцизную марку, то есть плату, покрывающую расходы на производство и реализацию таких марок; основания выдачи акцизной марки остаются аналогичными действующим условиям продажи марок, а расходы на изготовление марок будут закладываться в госбюджете.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2016 года Кабмин принял Концепцию создания и внедрения системы контроля оборота подакцизных товаров "Электронная акцизная марка".