Кабмин предлагает Раде установить верхнюю границу базы начисления ЕСВ в 48 тыс. гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить верхнюю границу базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) в 15 минимальных зарплат (48 тыс. гривен).

Об этом говорится в законопроекте №6614, зарегистрированном в Раде 22 июня, передают Українські Новини.

Текст документа в данный момент отсутствуют на сайте парламента.

Согласно сообщению Министерства социальной политики, документом предполагается изменить расчетную величину для определения максимальной базы для уплаты ЕСВ из прожиточного минимума на минимальную заработную плату (15 минимальных зарплат).

Также документом уточняется категория пенсионеров, работающих на упрощенной системе, и которые имеют право на добровольную уплату единого взноса (относительно распространения на тех, кто достигли пенсионного возраста независимо от вида пенсии).

Кроме того, предполагается привлечение к обязательной уплаты ЕСВ членов фермерского хозяйства и отменяется возможность уплаты предпринимателями 1-й группы ЕСВ в размере 50% минимального единого взноса.

Также, согласно поданным изменениям, государственная помощь лицам, не имеющим права на пенсию для инвалидов 1-й группы, будет назначаться без учета дохода.

Кроме того, будет урегулирован вопрос статуса Пенсионного фонда как центрального органа исполнительной власти.

Отмечается, что после принятия закона финансирование компенсации работодателю за создание рабочего места будет выплачивать Центр занятости, а не ПФ.

Как сообщали Українські Новини, 21 июня Кабмин утвердил пакет законопроектов по пенсионной реформе, в которых учел не все предложения Национального совета реформ.