Минфин определил критерии для регистрации налоговых накладных с 1 июля - ГФС

Наценка на товар свыше 50% и доля рискового товара на складе более 75% приведут к отказу от регистрации налоговой накладной (НН) в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) с 1 июля, сообщил директор департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Государственной фискальной службы Николай Чмерук на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он уточнил, что соответствующие критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации НН/расчета корректировки (НН/РК) в ЕРНН, и исчерпывающий перечень документов, достаточных для принятия решения о регистрации НН/РК в ЕРНН были утверждены приказом Минфина №566 от 13 июня, который заюстирован 16 июня.

Согласно представленной Н.Чмеруком презентации, среди других критериев для остановки регистрации - нарушения при проверке кодов товаров НН/РК, имеющихся в "Таблице данных плательщика налогов", и отсутствие разрешительных документов на осуществление соответствующей хозяйственной деятельности.

Еще одним критерием является суммарное значение НДС остановленных НН/РК больше среднего значения уплаты НДС за последние 12 месяцев в периодах, в которые осуществлялась хозяйственная деятельность.

По оценкам Н.Чмерука, с учетом анализа работы ЕРНН в экспериментальном режиме с анализом кодов товаров запуск таких критериев, которые станут обязательными с 1 июля этого года, остановил бы меньше 0,1% НН/РК 200-400 предприятий общей суммой несколько сот миллионов гривень.

Он отметил, что запуск с 1 апреля этого года в экспериментальном режиме системы автоматизированного мониторинга соответствия НН/РК критериям оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации таких НН/РК в ЕРНН (СМ КОР) с указанием кодов товаров, позволил в апреле увеличить начисление НДС на 1,3 млрд грн, а в мае - на 1,1 млрд грн.

ГФС ожидает, что в июне этот показатель возрастет на 2,2 млрд грн, и с 1 июля схема "пересорта" или "скрутки" с использованием для минимизации НДС купли-продажи различных товаров полностью ликвидирована, сказал Н.Чмерук.

Он уточнил, что для запуска СМ КОР с 1 июля в полноценном режиме осталось принять постановление Кабмина о порядке рассмотрения жалоб на решение комиссии ГФС об отказе в регистрации НН/РК и приказ ГФС об открытом перечне рисковых товаров, коды которых будут применяться при автоматизированном мониторинге НН/РК. По его словам, первоначально речь шла о примерно 50 товарных позициях, однако сегодня перечень расширен примерно до 200 позиций.

Н.Чмерук также отметил, что ГФС предлагает увеличить число указываемых в НН/РК цифр кода товаров из УКТ ВЭД с нынешних четырех, чтобы повысить эффективность работы системы.