Кабмин будет проводить аудит баз данных ГФС

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу для проведения аудита баз данных администрирования налогов Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает Укринформ.

«21 июня 2017 г. правительство приняло постановление относительно создания межведомственной рабочей группы, которая будет проводить аудит баз данных администрирования налогов, сборов и других платежей Государственной фискальной службы», - говорится в сообщении.

В Минфине объясняют, что создание межведомственной рабочей группы для аудита баз данных Государственной фискальной службы - это выполнение норм антикоррупционного закона 1797, который Минфин вместе с бизнесом, экспертами и депутатами разработал, и парламент принял в 2016 году. Главная цель межведомственной рабочей группы - разработать план действий, провести аудит баз данных, представлять отчет Кабмина по завершении работы. Межведомственную рабочую группу возглавит министр финансов Александр Данилюк.

«Аудит баз данных позволит выявить и найти решение для устранения системных нарушений. Независимый аудит баз данных - это важный шаг для улучшения эффективности работы ГФС и уменьшения давления на бизнес», - добавляют в министерстве.