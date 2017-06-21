Украина в мае сократила выплавку стали на четверть, остается вне ТОП-10 рейтинга Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в мае 2017 года сократила производство стали на 25,5% по сравнению с маем 2016 года - до 1,689 млн тонн, заняв 13-е место в рейтинге 67 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В мае зафиксирован рост выплавки стали в большинстве стран первой десятки, кроме РФ, Южной Кореи, Германии и Италии.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая выглядит следующим образом: Китай (72,259 млн тонн, рост на 1,8%), Япония (8,951 млн тонн, рост на 0,1%), Индия (8,5 млн тонн, рост на 6,4%), США (6,995 млн тонн, рост на 0,2%), Россия (5,953 млн тонн, падение на 1,5%), Южная Корея (5,665 млн тонн, падение на 2,7%), Германия (3,801 млн тонн, падение на 1,4%), Турция (3,288 млн тонн, рост на 9,7%), Бразилия (2,931 млн тонн, рост на 13,2%) и Италия (2,109 млн тонн, падение на 4,1%).

Далее следуют Иран (1,790 млн тонн, рост на 8,8%), Тайвань (КНР, 1,9 млн тонн, рост на 1,3%), Украина (1,689 млн тонн, падение на 25,5%)

В целом в мае 2017 года 67 стран произвели 143,325 млн тонн стали, что на 2% выше мая-2016.

По итогам пяти месяцев 2017 года первая десятка стран-производителей стали выглядит следующим образом: Китай (346,833 млн тонн, рост на 4,4%), Япония (43,936 млн тонн, рост на 1,5%), Индия (41,822 млн тонн, рост на 7,4%), США (33,978 млн тонн, рост на 2,2%), Россия (29,835 млн тонн, рост на 2%), Южная Корея (28,420 млн тонн, рост на 1,6%), Германия (18,618 млн тонн, рост на 2,3%), Турция (15,093 млн тонн, рост на 11,5%), Бразилия (14,074 млн тонн, рост на 14,2%) и Италия (10,261 млн тонн, рост на 1,5%).

Украина находится на 12-м месте (8,910 млн тонн, падение на 15,8%).

В целом в январе-мае 2017 года 67 стран произвели 694,876 млн тонн стали, что на 4,7% выше января-мая-2016.

По итогам всего 2016 года в ТОП-10 вошли: Китай (808,370 млн тонн, рост на 1,2%), Япония (104,772 млн тонн, падение на 0,3%), Индия (95,618 млн тонн, рост на 7,4%), США (78,619 млн тонн, падение на 0,3%), Россия (70,8 млн тонн, падение на 0,1%), Южная Корея (68,567 млн тонн, падение на 1,6%), Германия (42,082 млн тонн, падение на 1,4%), Турция (33,163 млн тонн, рост на 5,2%), Бразилия (30,212 млн тонн, падение на 9,2%) и Украина (24,221 млн тонн, рост на 5,5%).

В целом за 2016 год 66 стран произвели 1 млрд 603,989 млн тонн стали, что на 0,7% больше, чем за 2015 год.

