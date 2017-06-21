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В январе-мае объем стройработ увеличился на 20,8% до 27,4 млрд гривен
17:24 21.06.2017 |
В январе-мае 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-маем 2016 года увеличился на 20,8%, или на 4,725 млрд гривен до 27,439 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
В том числе в январе-мае 2017 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 15,057 млрд гривен (из них жилые составили 8,020 млрд гривен, нежилые - 7,037 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 12,381 млрд гривен.
Индексы строительных работ составили 119,6% (114,4% и 126,6%) и 122,4% соответственно.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе-мае составили 80,3% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 10,8% и 8,9% соответственно.
Как сообщали Українські Новини, в январе-апреле 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-апрелем 2016 года увеличился на 17,8%, или на 3,067 млрд гривен до 20,299 млрд гривен.
В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-мае, млн гривен:
Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе-мае, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|27 438,5
|100,0
|Здания и сооружения
|15 057,7
|54,9
|из них
|- жилые
|8 020,4
|29,2
|- нежилые
|7 037,3
|25,7
|Инженерные сооружения
|12 380,8
|45,1
|в том числе:
|транспортные сооружения
|2 073,7
|7,6
|- автострады, улицы и дороги
|1 465,7
|5,4
|- железные дороги
|271,8
|1,0
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|192,9
|0,7
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|3 272,7
|11,9
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|1 811,0
|6,6
|- местные трубопроводы и коммуникации
|1 461,7
|5,3
|комплексные промышленные сооружения
|5 595,2
|20,4
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|3 868,9
|14,1
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|763,1
|2,8
|- сооружения предприятий химической промышленности
|78,4
|0,3
|- сооружения металлургических предприятий
|884,8
|3,2
|- другие инженерные сооружения
|1 439,2
|5,2
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|36,4
|0,1
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