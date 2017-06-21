Измененный проект пенсионной реформы не нужно согласовывать с МВФ, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что измененный проект пенсионной реформы не нужно согласовывать с Международным валютным фондом.

Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

"Если бы мы меняли стаж - это базовый параметр, и нужно было бы согласовывать. Но это бы нас вернуло в переговорный процесс", - сказал он.

Рева добавил, что так как базовые нормы остались неизменными, согласование не нужно.

Он не уточнил, будет ли направляться документ для ознакомления в фонд.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин не учел все предложения Национального совета реформ в проекте пенсионной реформы.

В среду Кабмин утвердил пакет законопроектов по пенсионной реформе с некоторыми замечаниями Нацсовета реформ.