Кабмин одобрил перевод ведения госземкадастра на технологию Blockchain

Кабинет Министров одобрил перевод ведения Государственного земельного кадастра на технологии защиты информации Blockchain.

Соответствующие решение было принято на заседании Кабмина, передают Українські Новини.

Кроме того, правительство поддержало переведение аукционов по аренде земельных участков в электронную форму - пилотный проект Министерство аграрной промышленности и продовольствия намерено запустить в октябре.

Как сообщали Українські Новини, в мае Кабинет Министров одобрил внедрение системы хранения и защиты данных Blockchain в работе Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и системы электронных торгов арестованным имуществом.

Blockchain - это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций, сделок, контрактов.

При его использовании цифровые записи объединяются в "блоки", которые потом связываются криптографически и хронологически в "цепочку" с помощью сложных математических алгоритмов.

Процесс шифрования, известный как хеширование, выполняется большим количеством разных компьютеров работающих в одной сети.

Как только реестр будет обновлен и образован новый блок, он уже больше не может быть изменен.

Таким образом, подделать его невозможно.