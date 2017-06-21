Всемирный банк одобрил концепцию партнерства с Украиной на 2017-2021

Совет директоров Всемирного банка 20 июня одобрил концепцию партнерства Всемирного банка с Украиной на 2017-2021 годы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, передают Українські Новини.

Главной целью концепции партнерства является содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики Украины.

Концепция партнерства является стратегическим документом сотрудничества между Украиной и Всемирным банком и согласована с целями стратегии развития Украины, которые были определены в программе и плане действий правительства, одобренном в 2016 году.

Концепция базируется на системной оценке экономики Украины, которая была завершена специалистами Всемирного банка в марте 2017 года, и содержит среднесрочный план поддержки Всемирным банком реформ, которые должно воплощать правительство Украины.

В процессе разработки концепции были определены и согласованы направления стратегического партнерства между Украиной и Всемирным банком на 2017-2021 годы: управление государственными финансами и реформа госуправления; антикоррупционная деятельность; управление крупнейшими фискальными рисками и улучшения управления госинвестициями; укрепление финансового сектора; улучшение инфраструктуры; создание равноправного партнерства в частном секторе; земельная реформа; реформа здравоохранения; приватизация; эффективное, результативное и комплексное предоставление услуг; социальная помощь; целевая помощь пострадавшим от конфликта общинам.

Концепция также определяет перечень текущих мероприятий на 2017 год, а также планы на 2018 и 2019 годы с распределением их по приоритетам.

Мероприятия в последующие годы носят предварительный характер и будут пересмотрены на основе консультаций с правительством с целью обеспечения их актуальности.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк предложил Кабинету Министров провести в октябре 2021 года в Украине ежегодное собрание управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.