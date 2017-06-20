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Доля исполненных судебных решений выросла вдвое и достигла 15-18% - Петренко
Введение вознаграждения государственных исполнителей позволило увеличить долю исполняемых судебных решений почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 15-18%, сообщил министр юстиции Павел Петренко.
"Система и исполнители мотивированы работать на результат: общий показатель составляет около 15-18% - это серьезный сигнал эффективности реформы, хотя она действует семь месяцев, а полноценно - с Нового года", - сказал глава Минюста на брифинге в Киеве во вторник.
Он напомнил, что три года назад доля исполняемых судебных решений составляла всего 4-5%, а в прошлом году она выросла до 5-8%.
П.Петренко добавил, что в отдельных областях этот показатель уже достиг 25% или почти 30%, что, однако, еще существенно ниже показателя европейских стран - 60-80%.
Министр призвал граждан, которые ранее разуверились в возможности исполнения вынесенных судебных решений и забрали их из исполнительной службы, подавать их снова.
Заместитель министра по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр напомнил, что система вознаграждения государственных исполнителей была введена с октября прошлого года. По его словам, рост исполняемых решений позволил с того времени превысить план поступлений исполнительского сбора на 227 млн грн, в частности, за пять месяцев этого года рост поступлений составил 93% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
"Введение вознаграждения позволило привлечь к работе в Государственной исполнительной службе (ГИС) молодых мотивированных людей... Думаю, что по итогам года исполнительский сбор будет вдвое больше из-за внедрения этого вознаграждения", - спрогнозировал С.Шкляр.
Он добавил, что в ближайшее время начнут работу частные исполнители, что должно повысить конкуренцию на рынке. Замминистра уточнил, что уже около 600 лиц завершили курсы частных исполнителей, а 88 из них успешно сдали экзамены.
Исполнительский сбор - взимаемый на всей территории Украины сбор в госбюджет за принудительное исполнение решения органами ГИС в размере 10% суммы, которая фактически взыскана, возвращена или стоимости имущества должника, переданного взыскателю по исполнительному документу.
Закон о госбюдете-2017 предусматривает поступление в этом году 400,3 млн грн исполнительского сбора, которые поровну распределяются между общим и спецфондами. По итогам января-апреля его было собрано 263,89 млн грн, что в 2,4 больше плана.
В сентябре 2016 года правительство установило порядок выплаты и размеры вознаграждения госисполнителям, а также размеры основного вознаграждения частным исполнителям. Так в случае фактического исполнения (полного или частичного) исполнительного документа имущественного характера госисполнитель получит 2% взысканной с должника суммы или стоимости имущества должника, переданного взыскателю по исполнительному документу. В то же время руководитель органа Государственной исполнительной службы и его заместители, которым непосредственно подчинен государственный исполнитель, будут получать вознаграждение в размере 0,5%.
При этом размер основного вознаграждения частного исполнителя устанавливается на уровне 10% от взысканной с должника суммы или стоимости имущества должника, переданного взыскателю по исполнительному документу.
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