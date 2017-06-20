Транспортные предприятия Украины в январе-мае увеличили перевозку грузов на 6,7% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-мае 2017 года увеличили перевозку грузов на 6,7% по сравнению с январем-маем 2016 года – до 258 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 10% - до 13,9 млрд ткм.

Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт составила 114,8 млн тонн грузов, что на 0,6% больше, чем в январе-мае 2016 года. Перевозки цемента увеличились на 1%, лома черных металлов - на 11,3%, строительных материалов - на 35,7%, зерна и продуктов перемола - на 41,4%, нефти и нефтепродуктов - на 52,9%. Вместе с этим перевозки лесных грузов снизились на 40,6%, кокса - на 35,3%, химических и минеральных удобрений - на 32,9%, черных металлов - на 20%, каменного угля - на 16,3%, железной и марганцевой руды - на 6,1%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 61%. По сравнению с январем-маем 2016 года объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 11,7%.

В январе-мае 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 8,1%, газа - на 14,7%. Транзит нефти вырос на 5,6%, газа - на 21,8%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака сократились соответственно на 34,8% и на 35%.

Перевозка грузов авиатранспортом в январе-апреле 2017 года сократилась на 9,5% - до 0,03 млн тонн.



Грузовые перевозки в Украине в январе-мае 2017 года характеризуются следующими данными:

Грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к январю-апрелю 2016г млн тонн в % к январю-апрелю 2016г. Транспорт 139306,7 110,0 258,0 106,7 железнодорожный 79909,2 107,0 139,2 102,8 Автомобильный 15469,3 109,8 67,8 111,4 водный 1688,3 121,7 1,7 91,8 трубопроводный 42142,5 115,7 49,3 112,7 авиационный 97,4 103,2 0,03 90,5

Даннные: Госстат