Транспортные предприятия Украины в январе-мае увеличили перевозку грузов на 6,7% - Госстат

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 10% - до 13,9 млрд ткм.
Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт составила 114,8 млн тонн грузов, что на 0,6% больше, чем в январе-мае 2016 года. Перевозки цемента увеличились на 1%, лома черных металлов - на 11,3%, строительных материалов - на 35,7%, зерна и продуктов перемола - на 41,4%, нефти и нефтепродуктов - на 52,9%. Вместе с этим перевозки лесных грузов снизились на 40,6%, кокса - на 35,3%, химических и минеральных удобрений - на 32,9%, черных металлов - на 20%, каменного угля - на 16,3%, железной и марганцевой руды - на 6,1%.
В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 61%. По сравнению с январем-маем 2016 года объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 11,7%.
В январе-мае 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 8,1%, газа - на 14,7%. Транзит нефти вырос на 5,6%, газа - на 21,8%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака сократились соответственно на 34,8% и на 35%.
Перевозка грузов авиатранспортом в январе-апреле 2017 года сократилась на 9,5% - до 0,03 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в январе-мае 2017 года характеризуются следующими данными:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-апрелю 2016г
|млн тонн
|в % к январю-апрелю 2016г.
|Транспорт
|139306,7
|110,0
|258,0
|106,7
|железнодорожный
|79909,2
|107,0
|139,2
|102,8
|Автомобильный
|15469,3
|109,8
|67,8
|111,4
|водный
|1688,3
|121,7
|1,7
|91,8
|трубопроводный
|42142,5
|115,7
|49,3
|112,7
|авиационный
|97,4
|103,2
|0,03
|90,5
Даннные: Госстат