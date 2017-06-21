Оборот розничной торговли Украины в январе-мае вырос на 7,1% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в январе-мае 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

В то же время по сравнению с минувшим месяцем этот показатель увеличился на 5,6%, а по сравнению с маем-2016 – на 10,7%.

По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь-май составил 298,04 млрд грн.

Согласно сообщению, наибольший рост розничного товарооборота в январе-мае 2017 года зафиксирован в Закарпатской (на 22,2%), Винницкой (на 14,1%), Одесской (на 12,2%), Сумской (на 10,0%), Львовской (на 9,3%), Киевской (на 7,9%), Днепропетровской (на 7,8%), Николаевской (на 7,6%), Кировоградской (на 5,6%), областях и Киеве (на 8,9%).

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали: Киев (58,7 млрд грн), Днепропетровская (27,07 млрд грн), Харьковская (24,2 млрд грн), Одесская (22,6 млрд грн), Киевская (на 19,7 млрд грн), Львовская (18,4 млрд грн) и Запорожская (13,2 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот увеличился на 1,3%, (до 8,616 млрд грн), Луганской области – уменьшился на 0,6%, (до 2,227 млрд грн (без учета зоны проведения АТО).

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в мае-2017 по сравнению с маем-2016 увеличился на 10,7%, по сравнению с апрелем-2017 г – увеличился на 5,6%, составив 46,453 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий в январе-мае 2017 года возрос на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 719,166 млрд грн.

Как сообщалось, товарооборот розничной торговли Украины в 2016 г в сопоставимых ценах увеличился на 4% по сравнению с 2015 годом, составив в номинальном выражении 1159,3 млрд грн.

Оборот розничной торговли в январе-мае 2017 года ¹

Оборот розничной торговли в январе-ма е 2017 (млн. грн) Индексы физического объема оборота розничной торговли в ма е 2017 к маю- 2016 (в с опоставимых ценах), % Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-ма е 2017 к январю-маю- 2016 (в с опоставимых ценах), % Украина² 298043,7 110,7 107,1 Винницкая 7777,1 120,8 114,1 Волынская 5592,1 96,7 88,2 Днепропетровская 27072,6 110,4 107,8 Донецкая ³ 8615,9 106,9 101,3 Житомирская 7316,8 105,3 103,2 Закарпатская 6861,2 126,4 122,2 Запорожская 13199,0 113,0 104,7 Ивано-Франковская 7016,0 105,3 102,6 Киевская 19695,8 108,2 107,9 Кировоградская 5650,4 107,5 105,6 Луганская³ 2227,2 106,6 99,4 Львовская 18375,8 113,3 109,3 Николаевская 6709,8 107,9 107,6 Одесская 22601,8 122,9 112,2 Полтавская 9253,8 111,3 106,9 Ривненская 5581,1 106,7 102,4 Сумская 5890,3 114,4 110,0 Тернопольская 4302,4 100,2 99,5 Харьковская 24235,6 106,1 104,8 Херсонская 6660,1 111,6 106,3 Хмельницкая 7167,0 101,4 102,6 Черкасская 6954,4 107,9 104,4 Черновицкая 4853,9 108,9 106,3 Черниговская 5720,2 101,3 100,1 г. Киев 58713,4 109,8 108,9

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

2 – Включая данные розничного товарооборота предприятий (юрлиц и физических лиц-предпринимателей), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля

3- Данные могут быть уточнены