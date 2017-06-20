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Информация об агентстве
Госрыбагентство оценивает теневой рынок рыбы в Украине в 150 тыс. тонн на 6 млрд гривен в год
09:04 20.06.2017 |
Государственное агентство рыбного хозяйства оценивает теневой рынок рыбы в Украине в 150 тыс. тонн в год, или на сумму 6 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
"...По оценкам экспертов, теневой рынок рыбы в Украине составляет минимум 150 тыс. тонн в год, или 6 млрд гривен", - сказано в сообщении.
Помочь вывести рынок из тени сможет внедрение сертификата происхождения рыбы и система отслеживания улова.
Отмечается, что в ЕС система сертификации считается ключевым фактором для обеспечения отслеживания водных биоресурсов в коммерческих операциях, и при разработке соответствующего законопроекта эксперты учитывали опыт Дании, Великобритании, Словении, Эстонии и Норвегии, а также директивы Генеральной комиссии по вопросам рыболовли в Средиземноморье.
"В течение 24 часов с момента выгрузки рыбы с лодки на рыбоприемный пункт, или с момента первой продажи рыбаком переработчику или торговой сети, центральная информационная система Госрыбагентства будет получать соответствующую электронную отчетность. Все дальнейшие продажи будут происходить с сохранением первичной документации, которая на любом этапе должна подтвердить законность происхождения рыбы. Сертификация также касается фермерской и импортной рыбы", - говорится в сообщении.
При этом, по словам главы ведомства Яремы Ковалива, агентство рассчитывает на принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта к концу текущего года, и с 2018 года система сертификации и отслеживания начнет работать в стране.
"Полномасштабный запуск системы, включая электронный портал с информацией для потребителей, может занять до 3-х лет", - сказано в сообщении.
Как сообщали Українські Новини, Государственное агентство рыбного хозяйства рассчитывает на внедрение электронного сертификата происхождения рыбы в 2018 году.
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