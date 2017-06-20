Госрыбагентство оценивает теневой рынок рыбы в Украине в 150 тыс. тонн на 6 млрд гривен в год

Государственное агентство рыбного хозяйства оценивает теневой рынок рыбы в Украине в 150 тыс. тонн в год, или на сумму 6 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

"...По оценкам экспертов, теневой рынок рыбы в Украине составляет минимум 150 тыс. тонн в год, или 6 млрд гривен", - сказано в сообщении.

Помочь вывести рынок из тени сможет внедрение сертификата происхождения рыбы и система отслеживания улова.

Отмечается, что в ЕС система сертификации считается ключевым фактором для обеспечения отслеживания водных биоресурсов в коммерческих операциях, и при разработке соответствующего законопроекта эксперты учитывали опыт Дании, Великобритании, Словении, Эстонии и Норвегии, а также директивы Генеральной комиссии по вопросам рыболовли в Средиземноморье.

"В течение 24 часов с момента выгрузки рыбы с лодки на рыбоприемный пункт, или с момента первой продажи рыбаком переработчику или торговой сети, центральная информационная система Госрыбагентства будет получать соответствующую электронную отчетность. Все дальнейшие продажи будут происходить с сохранением первичной документации, которая на любом этапе должна подтвердить законность происхождения рыбы. Сертификация также касается фермерской и импортной рыбы", - говорится в сообщении.

При этом, по словам главы ведомства Яремы Ковалива, агентство рассчитывает на принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта к концу текущего года, и с 2018 года система сертификации и отслеживания начнет работать в стране.

"Полномасштабный запуск системы, включая электронный портал с информацией для потребителей, может занять до 3-х лет", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Государственное агентство рыбного хозяйства рассчитывает на внедрение электронного сертификата происхождения рыбы в 2018 году.