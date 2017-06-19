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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В январе-мае дивиденды от госпакетов акций принесли госбюджету 0,2 млн гривен

16:01 19.06.2017 |

Экономика

 

В январе-мае дивиденды, начисленные на акции, находящиеся в государственной собственности, принесли государственному бюджету 0,231 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Фонда государственного имущества.

Данные предоставлены по состоянию на 1 июня.

На 2017 год план по поступлению дивидендов в госбюджет не установлен.

Как сообщали Українські Новини, в январе-апреле дивиденды, начисленные на акции, находящиеся в государственной собственности, в госбюджет не поступали.
По материалам: Українські Новини
 

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